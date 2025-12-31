Αχαΐα: Αυτοί που «έφυγαν» το 2025- Οι θλιβερές απώλειες

Άφησαν πίσω τους κενό, αλλά και έργο

Ένας χρόνος που έφυγε, αφήνοντας πίσω του κενά και μνήμες. Το 2025 αποχαιρέτησε δεκάδες ανθρώπους που σημάδεψαν με τον δικό τους τρόπο την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας. Δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες, γιατροί και δικηγόροι, αθλητές και κοινωνικοί παράγοντες, απλοί άνθρωποι με ξεχωριστές ιστορίες, όλοι τους έγραψαν τη δική τους σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της πόλης. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01/01: Με μεγάλη θλίψη, ανακοινώθηκε την πρώτη ημέρα της χρονιάς, η απώλεια της Μαρίας- Βάσως Βλάχου, μιας υπέροχης γυναίκας που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα κενό στους αγαπημένους της. Η Μαρία – Βάσω ήταν σύζυγος του Πατρινού τυπογράφου Βασίλη Νικολόπουλου. 04/01: Έφυγε, ξαφνικά, από τη ζωή, σε ηλικία 75 ετών η Πόλυ Τοξαβίδη. Η εκλιπούσα ήταν σύζυγος του Ηλία Τοξαβίδη, γιου του Βασίλη Τοξαβίδη της γνωστής οικογένειας που διατηρούσε το φημισμένο ομώνυμο πολυκατάστημα ενδυμάτων της οδού Ερμού που καταστράφηκε από πυρκαγιά τον Ιούνιο 1983.

08/01: Ο Αναστάσιος (Τάσος) Οικονομόπουλος που έφυγε από τη ζωή. Υπήρξε ένας ευγενής άνθρωπος, που εργάστηκε για χρόνια στον ΟΤΕ ενώ όταν συνταξιοδοτήθηκε, ασχολήθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μαχητικότητα και ως συνδικαλιστής, κατέχοντας για αρκετό χρονικό διάστημα, τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας. 09/01: Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Πάνου Ασημακόπουλου,σε ηλικία 66 ετών, ενός συμπολίτη με ξεχωριστή αισθητική και ιδιαίτερη προσωπικότητα. Με σπουδές αρχιτεκτονικής στην Ιταλία, υπήρξε αντιπρόσωπος της εταιρείας Scavolini και είχε ασχοληθεί περαιτέρω με το εμπόριο. Μεγάλη του αδυναμία ήταν τα ταξίδια και συγκεκριμένα οι εξωτικοί, μακρινοί προορισμοί. Ήταν ένας μπον βιβέρ, πάντα καλοντυμένος και με χιούμορ, κομμάτι της αλλοτινής, wild διασκέδασης της Πάτρας των seventies και eighties. 11/01: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στο ιατρείο του ο γνωστός γιατρός Δημήτρης Φωτόπουλος. Οι οικείοι του τον αναζητούσαν καθώς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους. Κατόπιν ειδοποίησης των αρχών, με τη βοήθεια κλειδαρά, άνοιξαν το ιατρείο του και βρήκαν τον ιατρό χωρίς τις αισθήσεις του. 13/01: "Έφυγε" η 57χρονη εκπαιδευτικός της αγγλικής γλώσσας, Μαρία Μάρκου, μετά από μάχη που έδινε με σοβαρή ασθένεια. Θρήνος για την μητέρα της Τασία και τα δυο αδέλφια της, τον Θόδωρο που στο παρελθόν είχε εργαστεί σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Πάτρας και τον Αντρέα, μέλος της Ελληνικής Σκοπευτικής Ακαδημίας. 16/01: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο Κώστας Αργυρόπουλος. Ο εκλιπών για δύο σχεδόν δεκαετίες έφτιαχνε τον καφέ δημοσιογράφων και συνεργατών, στα γραφεία της εφημερίδας Πελοπόννησος.

20/01: Η είδηση για την απώλεια της Κατερίνας (Ρένας) Κοντογεωργοπούλου είναι θλιβερή. Η 72χρονη από την Πάτρα, έφυγε από τη ζωή μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία λόγω παθολογικών αιτίων. Ήταν παντρεμένη με τον Ανδρέα Κοντογεωργόπουλο και είχαν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. 20/01: Θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία η είδηση για τον θάνατο του μουσικού Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Η προσπάθεια του για τη μονιμοποίηση των μουσικών στην μπάντα του Δήμου, κατά τη διάρκεια της θητείας του Δημάρχου Θεόδωρου Αννίνου, καταδεικνύει την αφοσίωσή του στην επαγγελματική και κοινωνική προοπτική των μουσικών. Η συμμετοχή του στην πολιτική, μέσω της υποψηφιότητάς του στον συνδυασμό του Βασίλη Αϊβαλή, δείχνει επίσης τη διάθεσή του να συμβάλει και σε άλλους τομείς για το καλό της κοινότητας. 22/01: Βαρύ πένθος για τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη καθώς έφυγε από τη ζωή ο αδελφός του Γιάννης. Έδινε καιρό τώρα μάχη με σοβαρή ασθένεια και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

24/01: Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Ναυπάκτου από τον άδικο χαμό ενός νέου κοριτσιού γεμάτο όνειρα για ζωή, της Κωστούλας Σιούλα. Την τελευταία της πνοή άφησε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, το γλυκό και χαμογελαστό αυτό κορίτσι, καθώς νοσηλευόταν για αρκετό διάστημα στο νοσοκομείο μετά από επιπλοκές που είχε από χειρουργική επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί τον Σεπτέμβρη. 25/01: Πένθος σκόρπισε σε όλη τη ναυτική οικογένεια ο πρόωρος και ξαφνικός θάνατος του καπετάνιου Φώτη – Ανδρέα Κουλαξή. Ήταν επί σειρά ετών πλοίαρχος και ξαφνικά, ενώ βρισκόταν εν πλω στις Φιλιππίνες, πέθανε, από παθολογικά αίτια, σκορπίζοντας θλίψη σε όλους για τον πρόωρο χαμό του. 31/01: Πέθανε η Βασιλική Λυμπέρη - Καλημέρη σε ηλικία 64 ετών. Ήταν τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Ρίου και επί 37 χρονιά ήταν πάντα δίπλα στον εργαζόμενο κερδίζοντας την αγάπη, την εκτίμηση και τον σεβασμό των συναδέλφων της.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01/02: Θλίψη σκόρπισε η είδηση για το θάνατο του Χρήσου Βακάλη ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Ρίου. Καταγόταν από το Μεσολόγγι και εκτός από την ενασχόλησή του με την οικογενειακή επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρικών ειδών, για πολλά χρόνια ήταν ο ιδιοκτήτης του café bar, "Down Town" που αποτέλεσε ένα από τα δημοφιλέστερα "στέκια" της πόλης. 02/02: Συγκίνηση προκάλεσε σε Πάτρα και Ηλεια ο θάνατος του Σπύρου Χρονόπουλου. Υπηρέτησε με αφοσίωση στο στράτευμα και ήταν γνωστός και για την ενασχόλησή του με τη φωτογραφία, την οποία ασκούσε ερασιτεχνικά, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη του για την τέχνη. 03/02: Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του 50χρονου κτηνοτρόφου Δημήτρη Οικονομόπουλου, από το Τζάιλο Δυτικής Αχαΐας, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία. 08/02: Σε ηλικία 63 ετών έφυγε από τη ζωή, ο δικηγόρος και πρώην διαιτητής Σάκης Βασιλόπουλος. Ο Σάκης Βασιλόπουλος, υπήρξε διαιτητής αγώνων Δ’ Εθνικής κατηγορίας, βοηθός διαιτητή αγώνων Β’ και Γ’ Εθνικής κατηγορίας, ενώ διατέλεσε Γραμματέας του Συνδέσμου Διαιτητών. 09/02: Ένας από τους πιο παλιούς κομμωτές της Πάτρας, πρωτοπόρος για την εποχή του στις καλλιτεχνικές δημιουργίες, κατακτώντας μάλιστα πανελλαδικές διακρίσεις, ο Κωνσταντίνος Μαρούλης, απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών. 10/02: Ιδιαίτερη θλίψη και συγκίνηση στην κοινωνία της Πάτρας σκόρπισε η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Αλέξανδρου Αναστ. Μαντέλη, τέως Διευθυντή του Επιμελητηρίου Αχαΐας σε ηλικία 83 ετών. Υπήρξε ένας δραστήριος άνθρωπος, στενός συνεργάτης του τέως Δημάρχου Πατρέων Ευάγγελου Φλωράτου. 10/02: Έφυγε ο παλαίμαχος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, αλλά και της Παναχαϊκής, Τάκης Οικονομόπουλος, σε ηλικία 82 ετών. Ο βετεράνος του ΠΑΟ, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα που έπαιξε στον τελικό του Γουέμπλεϊ το 1971, νοσηλευόταν εδώ και ημέρες στον Ερυθρό Σταυρό με εγκεφαλικό. Ο Τάκης Οικονομόπουλος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες τερματοφύλακες διαχρονικά καθώς η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS) τον επέλεξε στην καλύτερη 11άδα όλων των εποχών του ελληνικού ποδοσφαίρου το 2021. 11/02: Ιδιαίτερη θλίψη και λύπη σκόρπισε στην κοινωνία της Πάτρας η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της καθηγήτριας αγγλικών Άννας Μαρίας Πάτσιου σε ηλικία 58 ετών. Η εκλιπούσα ήταν κόρη του αείμνηστου προέδρου του Συλλόγου Νεφροπαθών Πάτρας Γιώργου Πάτσιου. 17/02: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Κώστας Τοξαβίδης, ο τελευταίος εκ των τριών αδελφών της οικογενείας που διατηρούσε το ομώνυμο κατάστημα στην Πάτρα. Το πολυκατάστημα νεωτερισμών Β. Τοξαβίδη και Υιοί Α.Ε. βρισκόταν στην οδό Ερμού στο κέντρο της αχαϊκής πρωτεύουσας. Τον Ιούνιο του 1983 στο κατάστημα ξεσπά μεγάλη φωτια και το καταστρέφει. 18/02: "Εφυγε" σε ηλικία μόλις 57 ετών ο γνωστός Πατρινός επιχειρηματίας Ηλίας Αραβαντινός των ειδών υγιεινής, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Ηλίας ήταν σύζυγος της γνωστής μουσικού (χορωδία Cantalena) Eλένης Παπαδοπούλου και είχαν αποκτήσει έναν γιο, τον Διονύση. Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, όμως λίγο μετά εξέπνευσε βυθίζοντας στο πένθος όλους όσοι τον γνώριζαν.

24/02: Σε ηλικία 86 ετών, έφυγε από τη ζωή, μια από τις παλαιότερες τηλεφωνήτριες της Πάτρας, η Ιωάννα Λογγίνου-Μητσούλα. 25/02: Θλίψη και συγκίνηση προξένησε στην τοπική κοινωνία η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του γνωστού Πατρινού εμπόρου Νικόλαου Επαμ. Κάσσα σε ηλικία 96 ετών. Ο εκλιπών διατηρούσε επί χρόνια το γνωστό και επιτυχημένο κατάστημα υαλικών "Μοράνο" στο κέντρο της Πάτρας. 26/02: Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός πατρινός μουσικός Γιώργος Μπαλαρούτσος, σε ηλικία 68 ετών. Ο εκλιπών υπήρξε μια ξεχωριστή μορφή στον χώρο της μουσικής, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα με το έργο και τη δημιουργικότητά του. 26/02: Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του στην Πάτρα, ο 54χρονος πρώην πρωταθλητής bodybuilding Βαγγέλης Φελώνης. Είχε διακριθεί σε διαγωνισμούς bodybuilding τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 28/02: Θλίψη προκάλεσε στην κοινωνία της Πάτρας η είδηση του θανάτου της Ιωάννας Μπράνη, νοσηλεύτριας στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών.

ΜΑΡΤΙΟΣ 02/03: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο συνταξιούχος δικηγόρος Ανδρέας Μπιτσάκος, ύστερα από μακρά μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο εκλιπών υπήρξε για δεκαετίες δραστήριο μέλος του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, στον οποίο πρόσφερε πολλά και για πολύ. Σύζυγός του ήταν η επί χρόνια γραμματέας του Ομίλου, Μαργαρίτα Μπιτσσάκου με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τον Στάθη και τον Δημήτρη, αρχηγό της θρυλικής ομάδας του ΝΟΠ στα '90ς.

03/03: "Εφυγε" ο γνωστός φωτογράφος Χρήστος Σταματόπουλος, ο εποναμαζόμενος "καλλιτέχνης". Διατηρούσε επί χρόνια φωτογραφείο στην οδό Κορίνθου και Μιαούλη. Τα τελευταία χρόνια είχε συνταξιοδοτηθεί όμως συνήθιζε να φωτογραφίζει εκδηλώσεις στην Πάτρα.

03/03: Έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, τα ξημερώματα, ο γνωστός και αγαπητός στην πατραϊκή κοινωνία χρονογράφος, συγγραφέας και ποιητής, Σταύρος Ιντζεγιάννης. Έχει ασχοληθεί με όλα τα είδη της συγγραφικής τέχνης. Από το 1975 που παρουσιάστηκε στα Πατραϊκά γράμματα είχε μόνιμη στήλη στο καθημερινό χρονογράφημα στο «Ημερήσιο Κήρυκα» και στον εβδομαδιαίο «Εθνικό Κήρυκα». Τα τελευταία χρόνια διατηρούσε μόνιμη στήλη στην εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ» των Πατρών ενώ παράλληλα είχε συνεργαστεί και με άλλες εφημερίδες και περιοδικά. Υπήρξε μέλος, της Εταιρείας Λογοτεχνών Ν. Δ. Ελλάδος, της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και της Ενώσεως Δημοσιογράφων-Συγγραφέων Τουρισμού.

05/03: Συγκίνηση έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Πάτρας η είδηση θανάτου του Παναγιώτη Βασιλείου, μόλις στα 28 του χρόνια. 08/03: Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα ο θάνατος του Γιώργου Λαμπρόπουλου, ιδιοκτήτη του ιστορικού καφέ "Ολύμπια" στην Τριών Ναυάρχων. Ο Γιώργος Λαμπρόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, ύστερα από μια γενναία μάχη με ασθένεια. Ηταν γεννημένος το 1955 και υπήρξε παλιός παίκτης μπάσκετ στην ΕΑΠ, στον Ολυμπιακό Πατρών, στα Ψηλαλώνια και σε άλλες ομάδες. Επίσης, ήταν ένθερμος φίλος του ΝΟΠ, της Παναχαϊκής και του Ολυμπιακού κι όταν οι υποχρεώσεις τού το επέτρεπαν, δεν έχανε παιχνίδι των «κοκκινόμαυρων». Επίσης, υπήρξε κι έφορος της ομάδας μπάσκετ του Εσπερου. Ηταν γιος του ιδρυτικού μέλους του Πανηλειακού, επιχειρηματία Κώστα Λαμπρόπουλου κι ανιψιός του εμβληματικού επιχειρηματία – ιδιοκτήτη των Βενιζελικών "Ολυμπίων" από το 1923, Ανδρέα Λαμπρόπουλου.

10/03: Έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος Πατρινός τερματοφύλακας Θοδωρής Παπουτσάκης, τη μέρα που συμπλήρωσε ο Ολυμπιακός τα 100 χρόνια ζωής του. Ο Θοδωρής ήταν ένθερμος υποστηρικτής της "ερυθρόλευκης" ομάδας έχοντας άριστες σχέσεις ακόμα και με στελέχη της ΠΑΕ και πάντα τον ακολουθούσε όπου κι αν αυτός αγωνιζόταν. Παλαιότερα υπήρξε και ιδρυτικό μέλος του συνδέσμου φιλάθλων του Ολυμπιακού στην Πάτρα με τα πρώτα γραφεία να εδρεύουν επί της Πλατείας Μαρκάτου στην οδό Ερμού.

12/03: Θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου του π. Ερμόλαου Μασσαρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή, κλείνοντας έναν κύκλο 52 και πλέον χρόνων διακονίας στην τοπική Εκκλησία. Η ζωή και το έργο του αναμφίβολα έχουν στιγματίσει την περιοχή και την κοινότητα, ενώ η προσφορά του στην πνευματική και κοινωνική ζωή της Πάτρας θα παραμείνει για πάντα ανεξίτηλη. Ο π. Ερμόλαος, γεννημένος το 1940, υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια και πίστη στην ενορία της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα από το 1972.

15/03: Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του αρτοποιού Κωνσταντίνου Ζέβλα, σε ηλικία 69 ετών. 16/03: Συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου της παιδιάτρου Χρυσάνθης Παπαδοπούλου στην ηλικία των 41 ετών. 17/03: Θρήνος στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Φώτη Φοή του Ιωάννη σε ηλικία 61 ετών. Ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος που είχε εργαστεί ως ιχθυέμπορος, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση. Ο εκλιπών ήταν αδελφός της Μηχανολόγου Μηχανικού Ανδριάνας Φοή, της ομώνυμης εταιρείας ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων και του The Wine Connoisseurs, καθώς και της καθηγήτριας φυσικοθεραπείας Τζίνας Φοή.

20/03: Λύπη και συγκίνηση σκόρπισε η δυσάρεστη είδηση ότι έφυγε από τη ζωή στα 69 της χρόνια η Ελένη Πρεσβυτέρα του Ιερέως, Πρωτοπρεσβύτερου Δημητρίου Παπαγεωργίου, ο οποίος διακονεί στο νέο Ιερό Ναό του Πολιούχου των Πατρών, Αγίου Ανδρέου. 20/03: Η τοπική κοινωνία της Πάτρας θρηνεί την απώλεια της Βασιλικής Φαρμάκη, της Πατρινής δικηγόρου και μετέπειτα υπαλλήλου στο Νομικό Τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έφυγε από τη ζωή προκαλώντας βαθιά συγκίνηση. Η Βασιλική ήταν κόρη του γνωστού και αείμνηστου επιχειρηματία Τιμολέοντα Φαρμάκη και αδελφή της καταξιωμένης φιλολόγου Βίβιαν Φαρμάκη και της Μαίρης Φαρμάκη. 21/03: Ο ΝΟΠ θρηνεί την απώλεια του Παναγιώτη Θεοδωρακόπουλου, αθλητή του για πολλά χρόνια, που έφυγε από τη ζωή. Ο Τάκης Θεοδωρακόπουλος όπως και ο αδελφός του Γιώργος (διεθνής πολίστας του ΝΟΠ, και μέχρι πρόσφατα παραγοντικό στέλεχος του Ολυμπιακού Πειραιώς) τίμησαν με τις διακρίσεις τους, τον ΝΟΠ και την Πάτρα, στην περίοδο της δεκαετίας του εξήντα όταν η έλλειψη κολυμβητικών υποδομών στην πόλη, έκανε εμφανές το αθλητικό προβάδισμα για τις ομάδες της Κέντρου. 22/03: Την τελευταία του πνοή άφησε ο επιχειρηματίας, Άγγελος Κανελλόπουλος, από καρδιακή ανακοπή, στο βουλκανιζατέρ, που διατηρούσε μαζί με τον αδελφό του, στο Θεριανό Αχαΐας. 24/03: Θλίψη σε Πάτρα και Καλάβρυτα σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Ιωάννας Χαρ. Φάσσου, συνταξιούχου εκπαιδευτικού σε ηλικία 81 ετών. 26/03: Συγκίνηση σκόρπισε στην κοινωνία της Πάτρας και στην επιστημονική κοινότητα ο θάνατος του συμπολίτη ψυχιάτρου - ψυχαναλυτή Γεωργίου Σπ. Ευαγγελάτου σε ηλικία 79 ετών. Ο Γεώργιος Ευαγγελάτος υπήρξε ένας διακεκριμένος ιατρός με ειδικότητα ψυχιάτρου και διατηρούσε το ιατρείο του στην οδό Δημητρίου Υψηλάντου κάτω από τα Ψηλαλώνια. 27/03: Έφυγε από τη ζωή, στα 93 του χρόνια ο γνωστός επιχειρηματίας της Πάτρας, κοσμηματοπώλης και ωρολογοποιός Αρθούρος Αρμακόλλας. Ο εκλιπών ήταν γνωστός για το ήθος του και εκτιμήθηκε πολύ από το αγοραστικό κοινό της Πάτρας, αφήνοντας το στίγμα του, μιας και το κατάστημα -κοσμηματοπωλείο που διέθετε στην Αγίου Νικολάου, είναι από τα πιο γνωστά στη πόλη. 29/03: Θλίψη σκόρπισε στην κοινωνία της Πάτρας η είδηση του θανάτου του συμπολίτη πολιτικού μηχανικού Κωνσταντίνου Κυρούση σε ηλικία 68 ετών. 31/03: Μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε στο Αίγιο η είδηση του θανάτου του φωτογράφου Νίκου Τρίψα, του αγαπημένου «Νικολάκη», που για δεκαετίες κατέγραψε με τον φακό του χιλιάδες καθημερινές και επίσημες στιγμές, γιορτές, λύπες, εκδρομές κ.α., δημιουργώντας ένα μοναδικό και πολύτιμο αρχείο της νεότερης ιστορίας του τόπου.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 05/04: Έφυγε από τη ζωή ο Μητροπολίτης τέως Κόνιτσας Ανδρέας. Ο κατά κόσμον Ανδρέας Τρεμπέλας γεννήθηκε στην Πάτρα το 1939. Αποφοίτησε από την Θεολογική Σχολή Αθηνών το 1963. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1968 και πρεσβύτερος το 1969. Υπηρέτησε ως ιεροκήρυκας στην Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης από το 1967 (αρχικά ως λαϊκός, κατόπιν ως διάκονος και έπειτα ως πρεσβύτερος-αρχιμανδρίτης) μέχρι το 1995.

07/04: Την τελευταία του πνοή άφησε ξαφνικά ο γνωστός και επιτυχημένος επιχειρηματίας της Πάτρας, Άγγελος Ρέζος, σε ηλικία μόλις 53 ετών. Ο Άγγελος Ρέζος ήταν ηγέτης στην αγορά τροφίμων, επικεφαλής της Rezos Brands Α.Ε., μιας εταιρείας με σημαντική παρουσία στο εισαγωγικό εμπόριο και την αντιπροσώπευση προϊόντων, με εθνικό κέντρο διανομής στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών και εγκαταστάσεις σε Αθήνα, Κρήτη (Ηράκλειο) και Ζάκυνθο, ενώ είχε αναπτύξει και εξαγωγική δραστηριότητα.

09/04: Θρήνος στην Πάτρα με την είδηση του θανάτου του Νίκου Πυλαρινού. Ο εκλιπών είχε διατελέσει επί σειρά ετών στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και είχε εκλεγεί Νομαρχιακός Σύμβουλος, ενώ υπηρέτησε στις τεχνικές υπηρεσίες της πρώην Νομαρχίας Αχαΐας.

09/04: Θλίψη σκόρπισε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του Διονύση Βολικού, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 62 ετών. Ο Σάκης, κρητικός στην καταγωγή από τη Μεσσαρά Ηρακλείου, υπήρξε πρωτοπόρος στον χώρο της γυμναστικής. Το 1984 ίδρυσε το πρώτο σύγχρονο για την εποχή του γυμναστήριο στην Πάτρα, στον 5ο όροφο πολυκατοικίας στη γωνία των οδών Γούναρη και Κανακάρη.

13/04: Θρήνος στην Πάτρα για τον πρόωρο χαμό του Δημήτρη Μπατάλη σε ηλικία μόλις 32 ετών. Ήταν διανομέας τροφίμων και 4 χρόνια πάλευε για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην καρδιά του. Ήταν σε αναμονή για μεταμόσχευση καρδιάς. Όμως δεν πρόλαβε. 17/04: Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος πανεπιστημιακός, πολιτικός και επιστήμονας Τάκης (Δημήτριος) Παπανίκας, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, πρώην δήμαρχος Αχαρνών, καθώς και πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ). 17/04: Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η είδηση του θανάτου του επιχειρηματία Παύλου Γαλάνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών, μετά από γενναία μάχη με την ασθένειά του. Ήταν γιος του Αργύρη Γαλάνη, ιδρυτή της γνωστής βιοτεχνίας πλεκτών ειδών «Γαλάνης». 18/04: Συντετριμμένη η τοπική κοινωνία της Ναυπάκτου, από το θάνατο της 27χρονης φαρμακοποιού Μαρίας Δροσοπούλου, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε από γκρεμό και κατέληξε στη θάλασσα, στον Κλοβινό Φωκίδας. 22/04: Θανατηφόρο τροχαίο στην παλαιά εθνική οδό, στα φανάρια του Αγίου Βασιλείου, έξω από μίνι μάρκετ. Ο 57χρονος οδηγός αυτοκινήτου που προσέκρουσε σε σταθμευμένο Ι.Χ. υπέκυψε στα τραύματά του. Ο άτυχος άνδρας ήταν ο Παναγιώτης Γκαδόλος, κάτοικος Ακταίου. 24/04: Συγκίνηση προξένησε η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του συμπολίτη συνταξιούχου φαρμακοποιού Γεωργίου Αριστ. Ματθαίου σε ηλικία 93 ετών. Ο εκλιπών ήταν από τους παλιούς και ονομαστούς φαρμακοποιούς της πόλης των Πατρών. Διατηρούσε το φαρμακείο του στην οδό Έλληνος Στρατιώτου 17 και Γιαννιτσών (Πλ. Αγίας Λαύρας). 24/04: Συγκίνηση για το χαμό του Ηρακλή Δημητρόπουλου στο Αχαϊκό ποδόσφαιρο ποδόσφαιρο, που έφυγε σε ηλικία 72 ετών. Ο εκλιπών βρισκόταν στη όπου και υπέστη ανακοπή. Ο Δημητρόπουλος είχε αγωνιστεί ως αμυντικός σε Άγιο Δημήτριο, ΑΕΚ Πατρών και Ηρακλή Πατρών. 24/04: Θρήνος στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα προκάλεσε ο θάνατος του μαθηματικού Δημήτρη Παναγιωτόπουλου. 25/04: Θλίψη και συγκίνηση σκόρπισε η δυσάρεστη είδηση ότι πέθανε στα 85 του χρόνια ο Κωνσταντίνος (Ντίνος) Τσιτσάρας, ο οποίος είχε ταυτιστεί με ένα από τα πιο ονομαστά καφέ της πόλης της Πάτρας, το θρυλικό Ματζέστικ-Μajestic. Όλοι σχεδόν οι Πατρινοί έχουν περάσει από το περίφημο Ματζέστικ, το οποίο λειτουργούσε στην Αγίου Ανδρέου απέναντι από την Τριών Συμμάχων, και στην συνέχεια στην Ερμού και Όθωνος Αμαλίας.

25/04: Η 47χρονη ναυτικός Παναγιώτα Κονδύλη παρασύρθηκε από νταλίκα κατά την εκφόρτωση των οχημάτων στο λιμάνι της Πάτρας και ξεψύχησε στον καταπέλτη. Είχε σχολάσει και ξεκινούσε από το πλοίο για το σπίτι της. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν ταχύτατα στο σημείο, αλλά η άτυχη γυναίκα είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά της. 29/04: Στις 17 Φεβρουαρίου του 2020 ο θάνατος της 23χρονης Νίκης Καραβιώτη είχε συγκλονίσει την Πάτρα. Η άτυχη κοπέλα εξέπνευσε μετά από 17 ημέρες νοσηλείας στην Εντατική. Η 23χρονη είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα στην οδό Κανελλοπούλου της Πάτρας. Λίγα χρόνια μετά η οικογένεια πένθησε και πάλι καθώς από τη ζωή έφυγε ο 57χρονος πατέρας της άτυχης Νίκης, Γιώργος Καραβιώτης.

ΜΑΪΟΣ 01/05: Θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η απώλεια του Αθανασίου Μαραγκού, Προέδρου του Ομίλου Παράκτιου Αλιείας και Θαλασσίων Αθλημάτων (ΟΠΑΘΑ).

02/05: Μια θλιβερή είδηση συγκλόνισε την τοπική κοινωνία, καθώς "έφυγε" από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργόπουλος. Γιατρός και λήπτης μοσχεύματος μυελού των οστών, έδωσε μια αληθινή μάχη με την ασθένειά του, η οποία τελικά τον νίκησε σε τόσο μικρή ηλικία.

03/05: "Έφυγε" από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, ο Μιχάλης Δημόπουλος, Πρόξενος της Ιταλίας στην Πάτρα και επιχειρηματίας στον χώρο της ενοικίασης αυτοκινήτων.

04/05: Η Πάτρα αποχαιρέτησε τον Βασίλη Δοξαρά, τον θρυλικό οπαδό του Απόλλωνα που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία της ομάδας. Ο Βασίλης Δοξαράς ήταν γνωστός για την αγάπη του προς τον Απόλλωνα, τον ΝΟΠ και άλλες ομάδες της Πάτρας, καθώς και για την ξεχωριστή του εμφάνιση στους αγώνες, όπου ντυνόταν ως Θεός Απόλλων, ενσαρκώνοντας την ταυτότητα της ομάδας. Κανείς δεν θα ξεχάσει το περίφημο σύνθημα: "Ελλάς - Ελλάς Βασίλης Δοξαράς"

25/05: Έφυγε από τη ζωή, στα 86 του χρόνια ο Χρήστος Φιλόπουλος, ένας από τους πιο παλιούς κρεοπώλες της Πάτρας. Ο εκλιπών διατηρούσε το κατάστημά του, στη συμβολή των οδών Γερμανού και Μπουκαούρη, στην Άνω πόλη. 25/05: "Έφυγε" ο μηχανολόγος μηχανικός και πρώην καθηγητής του ΤΕΙ, Γιάννης Γεωργουδάκης. Ο εκλιπών, με καταγωγή από την Κρήτη, είχε συνδέσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής και της επαγγελματικής του πορείας με την Πάτρα, όπου υπηρέτησε την Ανώτατη Εκπαίδευση με συνέπεια και αφοσίωση. 30/05: Βαριά θλίψη στην Πάτρα από την είδηση της απώλειας του πρώην αντιδημάρχου Πολιτισμού και διευθυντή της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, Ορέστη Σκαλτσά. Ο Ορέστης Σκαλτσάς υπηρέτησε με αφοσίωση τον πολιτισμό της πόλης, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του. Το έργο και η δράση του στον Δήμο Πατρέων τον κατέστησαν σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της Πάτρας.

31/05: Ο Βασίλης Καρδάσης, ιστορικός και πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), έφυγε από τη ζωή, ύστερα από διετή μάχη με τον καρκίνο. Στην πολύχρονη ακαδημαϊκή του καριέρα, ο Καρδάσης δίδαξε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ υπήρξε επισκέπτης καθηγητής και ερευνητής σε κορυφαία ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το St. Antony's College της Οξφόρδης και το Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών στη Βενετία.

ΙΟΥΝΙΟΣ 03/06: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών ο Μπάμπης Καραντώνης, ιδιοκτήτης εταιρείας φαρμακευτικών ειδών και σύζυγος της φαρμακοποιού Τούλας Καραντώνη, που διατηρεί φαρμακείο στην περιοχή της Ανθούπολης.

08/06: Πέθανε ο Περικλής Γκόλφης σε ηλικία 83 ετών Στον επαγγελματικό στίβο, εργάστηκε ως εργολάβος οικοδομών και δημοσίων έργων. Πολλοί θα τον θυμούνται στην θέση του Αντιπροέδρου του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Διετέλεσε πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου «Άγιος Χαράλαμπος» Ζαρουχλεΐκων από το 1980 έως 1988. Συνέβαλε στην εγκατάσταση της Εθνικής Αγροτικής τράπεζας στα Ζαρουχλέικα και συνετέλεσε στην ανέγερση του νηπιαγωγείου και του 47ου Δημοτικό Σχολείου. Ήταν ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και θήτευσε ως γραμματέας της Τ.Ο. 11 Ζαρουχλεΐκων.

10/06: Στα 82 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο θρυλικός Γρηγόρης Αγανιάν, βασικό στέλεχος της ομάδας του Μάρτον Μπούκοβι. Ο Αρμενικής καταγωγής παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αγωνίστηκε στην ομάδα του Πειραιά από το 1964 έως το 1971 και άφησε το αποτύπωμά του στην ιστορία του συλλόγου. Μάλιστα είχε αγωνιστεί και στον Παναιγιάλειο.

13/06: O 45χρονος γνωστός μάνατζερ ποδοσφαίρου Ανδρέας Κυριακόπουλος, νεκρός στον σταθμό μετρό του Συντάγματος.

14/06: Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Σπύρου Λυκοθανάση, καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης. 14/06: Συγκίνηση σκόρπισε στον δημοσιογραφικό κόσμο, αλλά και στην ποδοσφαιρική οικογένεια της Πάτρας αλλά και του Αιγάλεω η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Κωνσταντακόπουλος σε ηλικία 61 ετών. Ο εκλιπών ξεκίνησε την πορεία του στο χώρο από την Αθλητική Ηχώ, ενώ αποτέλεσε συνεργάτη στο ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ και σε άλλες εφημερίδες. Υπήρξε επίσης πιστός φίλος του Αιγάλεω, του οποίου το ρεπορτάζ κάλυπτε για πολλά χρόνια… 14/06: Στο πένθος βυθίστηκε η Δυτική Αχαΐα από την αιφνίδια απώλεια του 53χρονου Γιάννη Γιαννόπουλου, πατέρα τριών παιδιών, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών σε ψυκτική μονάδα. 15/06: Ένας ακόμη άνθρωπος που σημάδεψε την ιστορία της κερκίδας της Παναχαϊκής έφυγε από τη ζωή. Ο Ηλίας Μαλιαγρός, γνωστός και αγαπητός στους «κοκκινόμαυρους» κύκλους ως «Μονόφθαλμος», άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από σκληρή μάχη που έδωσε. 17/06: Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο γνωστός μαιευτήρας-γυναικολόγος Παντελής Μπάρλας, αφήνοντας πίσω του σημαντική παρακαταθήκη στην ιατρική κοινότητα. Ο εκλιπών υπηρέτησε επί σειρά ετών ως διευθυντής της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας», συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη του τομέα του. 18/06: Μια ιστορία που ενέπνευσε πολλούς και απέδειξε πως η ανθρώπινη θέληση μπορεί να υπερβεί κάθε όριο, ολοκληρώθηκε πρόωρα. Ο Αντώνης Ζηκόπουλος, ο πατρινός που συγκίνησε με την τεράστια προσωπική του μάχη απέναντι στην παχυσαρκία και τα σοβαρά προβλήματα υγείας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών.

09/06: Ο Δημήτρης Καρπάνος που έφυγε από τη ζωή στα 69 του. Υπήρξε ένας άνθρωπος που συνδέθηκε με έναν ιστορικό χώρο από καλλιτεχνικής πλευράς, το κινηματοθέατρο Πάνθεον, ιδιοκτησίας της οικογένειας Θεόδωρου Χαρ. Κρητικού. 09/06: Στα 82 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο θρυλικός Γρηγόρης Αγανιάν, βασικό στέλεχος της ομάδας του Μάρτον Μπούκοβι. Ο Αρμενικής καταγωγής παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αγωνίστηκε στην ομάδα του Πειραιά από το 1964 έως το 1971 και άφησε το αποτύπωμά του στην ιστορία του συλλόγου. Μάλιστα είχε αγωνιστεί και στον Παναιγιάλειο. 20/06: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Νίκας στα 62 χρόνια του. Είχε διατελέσει πρόεδρος στον Φωστήρα Οβρυάς. Επιπλέον ήταν ιδρυτής του πρώτου Σωματείου εργαζομένων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας το 1995 και υπήρξε μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας security. 23/06: Δύο φίλοι, σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στα Αραχωβίτικα. Δύο νέοι άνθρωποι, ο 19χρονος Δημήτρης Ζαχαρόπουλος και ο 18χρονος Νίκος Πάτσης, έχασαν τη ζωή τους. Τα δυο παιδιά, επέβαιναν σε δίκυκλο όχημα, το οποίο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με άλλο μηχανάκι. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το δίκυκλο κατέληξε στην αυλή παρακείμενου σπιτιού.

24/06: Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο Αγγελος Κούφης, πατέρας του γνωστού εμπόρου της Πάτρας Βασίλη Κούφη. Υπήρξε γαιοκτήμονας από τη δεκαετία του '50, ενώ ασχολήθηκε και με το εμπόριο ενδυμάτων. Μαζί με τον αδελφό του διατηρούσαν καταστήματα στην Αγίου Νικολάου, στο κέντρο της Πάτρας. 25/06: Τραγωδία στο Σταροχώρι Ερυμάνθου, όπου ο 40χρονος Βασίλης Γαβριελάτος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από σκαλωσιά ύψους 7,5 μέτρων. Με γενναία απόφαση, οι συγγενείς του επέλεξαν να δωρίσουν τα όργανά του, προσφέροντας ελπίδα ζωής σε άλλους ανθρώπους. 27/06: Έφυγε από τη ζωή η Δώρα Χαλκιοπούλου, που πνίγηκε στο Μονοδένδρι. Στο παρελθόν ήταν μέλος του ΚΚΕ Εσωτερικού και σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ. 30/06: Έζησε κάτι παραπάνω από έναν αιώνα και έφυγε από τη ζωή στα 104 της χρόνια. Η Μαρία χήρα Μεν. Ηλιοπούλου απέκτησε παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα.

ΙΟΥΛΙΟΣ 01/07: Νεκρός εντοπίστηκε ο 68χρονος συνταξιούχος αστυνομικός Γιώργος Κρίκης, μέσα στο σπίτι του, από συγγενικό του πρόσωπο.

01/07: Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Φουντόπουλος, πρώην Διευθυντής του ΔΕΔΔΗΕ της Πάτρας.

01/07: Θλίψη και συγκίνηση σκόρπισε η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του πανεπιστημιακού Χρήστου Αντωνόπουλου, ενός επιστήμονα που συνδέθηκε με το τμήμα χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

03/07: Κάποιες ιστορίες είναι τόσο σκληρές, που οι λέξεις μοιάζουν φτωχές για να τις αποδώσουν. Μια τέτοια είναι και η ιστορία της Αλεξάνδρας Γιαγκλή – Βρόντου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών. Ο Γολγοθάς ξεκίνησε όταν ταυτόχρονα ήρθαν στη ζωή τους η χαρά και η λύπη. Η χαρά ήταν η γέννηση της μικρής τους κόρης, της Αθανασίας. Η λύπη, σχεδόν απίστευτη, ήταν η διάγνωση του καρκίνου τόσο στην Αλεξάνδρα όσο και στον τριών ετών γιο τους, Χρήστο. Η Αλεξάνδρα εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στο ίδρυμα «Κιβωτός της Αγάπης».

03/07: Θλίψη και οδύνη σκόρπισε η δυσάρεστη είδηση του θανάτου ενός νέου ανθρώπου, του Αναστάσιου Δημ. Θάνου σε ηλικία μόλις 36 ετών. Ο εκλιπών μεταφέρθηκε με πολύ υψηλό πυρετό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών λίγο αργότερα κατέληξε.

06/07: Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός επιχειρηματίας Θουκυδίδης Ευθυμιάτος με τον θάνατό του να προκαλεί θλίψη. Ο εκλιπων ήταν πολύ γνωστός και αγαπητός στην κοινωνία της Πάτρας και διατηρούσε καταστήματα επίπλου και φωτισμού.

06/07: Έφυγε από τη ζωή στα 74 χρόνια της η συνταξιούχος καθηγήτρια Μαθηματικών Βασιλική Τσελεπώνη. Ήταν αγαπητή και υπηρέτησε σε συνέπεια και ευσυνειδησία το λειτούργημα της εκπαιδευτικού. Είχε διδάξει για χρόνια και στο Γυμνάσιο Βραχνεΐκων. 07/07: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 6 ετών η Μαρία Μπεκίρη, από τη Λακκόπετρα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους συγγενείς της. 07/07: Συγκίνηση στην κοινωνία της Πάτρας και ευρύτερα σκόρπισε η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του αυτοκινητιστή Χρήστου Τσιντώνη, σε ηλικία 90 χρόνων. Ο Χρήστος Τσιντώνης ήταν ένας άνθρωπος που για χρόνια συνδέθηκε με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας όπου μάλιστα ήταν στενός συνεργάτης του προέδρου του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ανδρέα Μανωλόπουλου. Είχε μάλιστα διατελέσει αντιπρόεδρος του Δ.Σ., καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος. 11/07: Θλίψη από το θάνατο της συνταξιούχου φαρμακοποιού Μάρθας Ξηρομάμου, η οποία έφυγε αιφνίδια από τη ζωή. Η Μάρθα Ξηρομάμου ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο στην τοπική αγορά του Αιγίου, χήρα του επίσης αγαπητού φαρμακοποιού Γιάννη. 14/07: Βαρύ το πένθος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Συντονιστής και Γενικός Διευθυντής της, Διονύσιος Π. Παναγιωτόπουλος. 16/07: Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο φαρμακοποιός Σπύρος Γεωργ. Αλεξανδρόπουλος, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε επί δεκαετίες τον κλάδο του φαρμάκου στην Πάτρα, ενώ διετέλεσε και Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πατρών. 17/07: Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η είδηση του θανάτου του Ανδρέα Μπακόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Ο εκλιπών υπήρξε για πολλά χρόνια υπάλληλος του Δήμου Πατρέων και στενός συνεργάτης του πρώην δημάρχου Ανδρέα Καράβολα, κατά τη διάρκεια της θητείας του. Παράλληλα, είχε διατελέσει διαιτητής ποδοσφαίρου σε εθνικές και τοπικές κατηγορίες, αφήνοντας το στίγμα του και στον χώρο του αθλητισμού. 17/07: Θλίψη και συγκίνηση σκόρπισε το δυσάρεστο νέο ότι έφυγε από τη ζωή ο Αντώνιος Χρ. Παπαντωνόπουλος, συνταξιούχος δικηγόρος σε ηλικία 72 ετών. 23/07: Έφυγε από τη ζωή η παιδίατρος Ευαγγελία Φαρρή-Κωστοπούλου, η οποία υπηρέτησε με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια την ιατρική και την κοινωνία, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην Παιδιατρική και στη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». 25/07: Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο της ιατρού – νεογνολόγου Λίλιαν Κωστοπούλου. 26/07: Απεβίωσε ο Σπύρος Τουντόπουλος, Πατρινός Αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος υπηρέτησε σε πλήθος υπηρεσιών στην Αθήνα, με τελευταία του θέση στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης. 29/07: Μετά από 78 ημέρες μάχης στην ΜΕΘ έφυγε από τη ζωή η Κατερίνα Καραγιάννη, κόρη του γνωστού Πατρινού Χρήστου Καραγιάννη. Η νεαρή κοπέλα νοσηλευόταν στο Ιατρικό Αθηνών, δίνοντας έναν αθόρυβο αλλά σκληρό αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή.

31/07: Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του Γιώργου Σχοινά, ενός ανθρώπου που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον χώρο της παραδοσιακής τυπογραφίας. Υπήρξε ένας από τους τελευταίους αυθεντικούς εκπροσώπους της τέχνης της λινοτυπίας, την οποία υπηρέτησε με αφοσίωση για δεκαετίες. Με σημαντική παρουσία σε ιστορικές εφημερίδες της Πάτρας, όπως η «Η Ημέρα» και η «Γνώμη».

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/08: Λίγο πριν κλείσει τα 100 της χρόνια, με μια ζωή γεμάτη και φωτεινή, μια ζωή προσφοράς και αγάπης, έφυγε για το μεγάλο ταξίδι η Νικολίτσα Αντωνοπούλου, μητέρα της Αγγελικής Αντωνοπούλου, της γκαλερί a.antonopoulou.art.

01/08: Βαθιά θλίψη σκόρπισε στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου αλλά και στον κατασκευαστικό κλάδο η είδηση του θανάτου του Κίμωνα Ζέρβα. Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, προκαλώντας συγκίνηση σε όλους όσοι τον γνώριζαν. Ο Κίμων Ζέρβας βρισκόταν στη Ρώμη, πόλη με την οποία είχε συνδεθεί ιδιαίτερα λόγω της ιταλικής καταγωγής της συζύγου του και όπου είχε επιλέξει να διαμένει. Εκεί υπέστη έμφραγμα, το οποίο αντιμετωπίστηκε αρχικά από τους γιατρούς, όμως στη συνέχεια προέκυψαν σοβαρές επιπλοκές που δεν κατέστη δυνατό να ξεπεράσει.

03/08: Συγκίνηση και θλίψη προκάλεσε η είδηση ότι Αθηνά Παπαχρήστου που έδωσε όλες τις οικονομίες της για να προσφέρει ένα ασθενοφόρο στον τόπο της, το Μεσολόγγι, δεν ζει πια ανάμεσά μας. Όταν έχασε το σύζυγό της με τον οποίο συμπορεύτηκε προτίμησε να μη σκεφτεί πώς θα περάσει καλύτερα τα χρόνια που της απέμεναν αλλά να συμβάλει στην επίλυση ενός σοβαρού προβλήματος της περιοχής.

03/08: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, ο Γιάννης Βενέρης, γνωστός έμπορος αυτοκινήτων στην Πάτρα, ύστερα από πολύμηνη μάχη με την ασθένεια.

04/08: Θλίψη στην κοινωνία της Πάτρας η είδηση του ξαφνικού θανάτου του γνωστού καθηγητή και ιεροψάλτη Στέφανου Σκαρπέλου, ο οποίος «έσβησε ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή των Βραχνεΐκων. Ο 58χρονος καθηγητής, επί σειρά ετών συνεργάτης της εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ» και εκπαιδευτικός του Αρσακείου Λυκείου Πατρών.

05/08: Θρήνος στην ορειβατική κοινότητα της Πάτρας προκάλεσε η είδηση του θανάτου του 33χρονου Δημήτρη Κάντα, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την κατάβαση στον ορεινό όγκο του Mont Blanc, στη Γαλλία. Ο άτυχος Δημήτρης, γνωστός στην Πάτρα ως αθλητής του μπάσκετ, αλπινιστής και Φυσικός, φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε στο κενό κατά την κατάβαση, κάτω από το καταφύγιο Goûter, σε υψόμετρο 3.835 μέτρων.

06/08: «Έφυγε» ο Πέτρος Μαρσέλος. Ο εκλιπών υπηρέτησε με αφοσίωση τη Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας και άφησε πίσω του σημαντική παρακαταθήκη στο χώρο της υγείας.

06/08: Θρήνος για το 56χρονο Γιάννη Μπεσίρη (Ντουλάπας), ο οποίος έχασε τη ζωή σε εργοτάξιο του οδικού άξονα Λευκάδα – Βόνιτσα, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό εν ώρα εργασίας.

07/08: Έφυγε από τη ζωή ο έμπορος ηλεκτρικών ειδών Χρήστος Δούβρης, σε ηλικία 84 ετών.

08/08: Νεκρός ο 60χρονος Γιάννης Αθανασόπουλος, που έχασε τη ζωή του, σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην εθνική οδό 111, στην περιοχή της Δαφνούλας Ερυμάνθου. 08/08: Θλίψη προκάλεσε σε Πάτρα και Αίγιο η είδηση του θανάτου του Σπύρου Πρώιμου, σε ηλικία 66 ετών. Γνωστός για τον ανοιχτόκαρδο χαρακτήρα του, άφησε έντονο αποτύπωμα τόσο μέσα από την πολυετή του υπηρεσία στο ΙΚΑ της οδού Γούναρη, όσο και στις παρέες του, όπου αποτελούσε πάντα την "ψυχή" με το χιούμορ και την κοινωνικότητά του. 11/08: Έφυγε από τη ζωή στα 85 του ο Πασχάλης Γεωργιάδης, κορυφαία μορφή του χάντμπολ στην Πάτρα, αλλά και στην Ελλάδα. Ήταν προπονητής και μάλιστα ο πρώτος προπονητής ανδρική ομάδας (1980) της πόλης, ενώ διετέλεσε και ομοσπονδιακός τεχνικός. Είναι αυτός που στα 1980 έφερε το άθλημα στην πόλη. 12/08: Ιδιαίτερη θλίψη προξένησε στην κοινωνία της Πάτρας η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Παναγιώτη Γεωργ. Τουλιάτου σε ηλικία μόλις 52 ετών. Ο εκλιπών είχε δουλέψει παλιότερα στα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια Achaia tv και Tele Time. 12/08: Συγκίνηση σκόρπισε στην κοινωνία της Πάτρας η είδηση ότι πέθανε ο Γεώργιος Μίντζας σε ηλικία 80 ετών. Ο εκλιπών ήταν γνωστός και καταξιωμένος Κατασκευαστής συνεργαζόμενος με τον Ιωάννη Φωτακόπουλο. 12/08: Θρήνος για τον ξαφνικό θάνατο από ανακοπή καρδιάς του Παναγιώτη Σωτ. Καραπιπέρη σε ηλικία μόλις 47 ετών. Τον άνδρα βρήκε νεκρό η μητέρα του στο σπίτι του στην περιοχή του Μιντιλογλίου Πατρών. 14/08: "Έφυγε" ο Κωνσταντίνος Αντ. Αγγελόπουλος σε ηλικία μόλις 50 χρονών. 16/08: Θλίψη στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του 24χρονου Ιωάννη Κουτρουμπάνου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα στη Δασιά Κέρκυρας. Ο άτυχος 24χρονος ήταν γιος του γνωστού προπονητή στίβου Σάκη Κουτρουμπάνου, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε προπονητής της Παναχαϊκής και πρώην τεχνικός σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βορειος Πελοποννήσου. 16/08: Πέθανε, μετά από περιπέτεια με την υγεία του, σε ηλικία 74 ετών, ο συνταξιούχος υπάλληλος της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών της Πάτρας και επί σειρά ετών αθλητικογράφος Νίκος Νικολάου. 19/08: Έφυγε από τη ζωή ο Στάθης Μαραβέλας, ο άνθρωπος πίσω από την ιστορική ταβέρνα «Μαραβέλας» στο Γηροκομειό Πατρών. Ήταν 91 ετών. Μαζί με τη σύζυγό του Βασιλική, που «έφυγε» το 2018, εργάστηκαν αδιάκοπα για να δημιουργήσουν έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χώρους εστίασης της πόλης, που εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για δεκαετίες.

19/08: Νεκρός βρέθηκε στην Πλαζ ο παλιός πρωταθλητής στίβου Γιώργος Αποστολόπουλος. 23/08: Σε ηλικία 90 ετών εκοιμήθη ο παπά Κώστας Καπετανόπουλος, ο επί χρόνια εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Παραλία Πατρών. 25/08: Μετά από μάχη με την ασθένειά του, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών ο Δημήτρης Δάνδολας. Ο εκλιπών υπήρξε συνταξιούχος τραπεζικός, ενώ είχε εργαστεί και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. 25/08: Θλίψη στο Καστρίτσι για τον Ντίνο Σπυρόπουλο, που «έσβησε» στο γάμο της εγγονής του 26/08: Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο Σάκης Μπονέλης, μουσικός παραγωγός της ΕΡΑ, δρομέας του στίβου, συγγραφέας, μουσικός και γνωστός καρναβαλιστής. Ο εκλιπών έδινε μάχη με τον καρκίνο, την οποία δεν κατάφερε να κερδίσει. Ο Σάκης Μπονέλης υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινωνία της Πάτρας, με πλούσια δράση και πολυδιάστατη παρουσία στα πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα της πόλης.

28/08: Θλίψη για τον θάνατο της Ακριβής Κοσπέτα, συζύγου του προέδρου του Συλλόγου Κομμωτών Ν. Αχαΐας, Κωνσταντίνου Τσακριλή. Η Ακριβή, μητέρα τεσσάρων παιδιών -της Κατερίνας, του Σπύρου, του Χρήστου και του μικρού Δημήτρη- έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 ετών. 28/08: Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή ο φιλόλογος Κυριάκος Μπουρογιάννης, που υπηρέτησε επί σειρά ετών την εκπαίδευση στην Πάτρα. Ο εκλιπών δίδαξε αρχικά στο Πρότυπο Λύκειο και στη συνέχεια στο 7ο Λύκειο Πατρών, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στη μαθητική κοινότητα. 29/08: Σοκ έχει προκάλεσε στην Πάτρα το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων, όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε μια 86χρονη γυναίκα και την 8χρονη που συνόδευε. Η άτυχη Τιτίκα Βασιλοπούλου βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ η μικρή Μαρία μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων με κατάγματα.

31/08: Θλίψη σκόρπισε στην ιατρική κοινότητα της Πάτρας η είδηση του θανάτου του ιατρού εργασίας Κωνσταντίνου Οδυσσέως, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 02/09: Θρήνος στην Πάτρα για τον 27χρονο Δημήτρη Λιόπετα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη συμβολή των οδών Αμερικής και Νέας Εθνικής Οδού, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με ΙΧ.

09/09: Έφυγε από τη ζωή ο Αριστείδης Παντελής, συνταξιούχος καθηγητής σε ηλικία 88 ετών. 14/09: Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο του Νίκου Παπαδημητρόπουλου, γνωστού μουσικού και δεξιοτέχνη των κρουστών, τον οποίο οι φίλοι του αποκαλούσαν «Γάτο». 14/09: "Έφυγε" ο Αριστείδης (Άρης) Τηλιγάδης, Περιφερειακός Σύμβουλος Αχαΐας, πρώην Πρόεδρος των Αρτοποιών Αιγιαλείας και Α' Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

17/09: Ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παυλάκη, καμεραμάν του Ant1 σε ηλικία 54 ετών, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ στη Φωκίδα για το φράγμα του Μόρνου.

21/09: Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Γιάννης Μάζης, εμβληματική μορφή του πατραϊκού υγρού στίβου και αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Πατρών στην κολύμβηση και το πόλο. 25/09: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Αποσκίτης, γνωστός από τη σελίδα στο Facebook «Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται». Η οικογένειά του δώρισε τα όργανά του.

28/09: "Έφυγε" ο δημοσιογράφος Ντίνος Βγενόπουλος, μαχητικός δημοσιογράφος με παρεμβατική πολιτική αρθρογραφία και ένας από τους τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας του Νίκου Τεμπονέρα.

29/09: Έφυγε από τη ζωή ο Ομότιμος Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργος Κοκκινάκης. 30/09: "Έφυγε" σε ηλικία 65 ετών η γιατρός (κυτταρολόγος) Ιωάννα Δαγλελένη-Φλογερά. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01/10: Θλίψη έχει σκορπίσει στον Κρίνο Αχαΐας η είδηση του θανάτου του Φίλιππα Κωνσταντινόπουλου, σε ηλικία 66 ετών, έπειτα από πολύμηνη μάχη με σπάνια νόσο. Ο εκλιπών υπηρέτησε επί τρεις δεκαετίες στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ είχε διαγράψει πορεία και στο ποδόσφαιρο με τον Εθνικό Σαγείκων και την Αχαϊκή. Μετά τη συνταξιοδότησή του, δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον τόπο του, παραμένοντας ενεργό μέλος της κοινωνίας. 04/10: "Έφυγε" ο Βασίλειος Κων. Αγγελόπουλος από τα Αραχωβίτικα, σε ηλικία μόλις 55 ετών. 06/10: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου, φυσικός, παλιός συνδικαλιστής στην ΕΛΜΕ, μέλος του ΕΑΜ και στενός φίλος του Νίκου Τεμπονέρα.

09/10: Θλίψη έχει προκαλέσει στην οικογένεια του Διαγόρα Βραχνεΐκων η είδηση του θανάτου του Αρίστου Γεωργίου, ενός ανθρώπου που άφησε το αποτύπωμά του στην ιστορία του συλλόγου. Ο εκλιπών είχε διατελέσει πρόεδρος της ομάδας τη σεζόν 2010-2011, όταν ο Διαγόρας αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Δ’ Εθνικής, σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από ισχυρό διοικητικό στήριγμα και υψηλό μπάτζετ για την εποχή. 10/10: Πέθανε ο Γεώργιος Καραβίας, λογιστής και οικονομολόγος, σε ηλικία 69 ετών. 10/10: Έφυγε από τη ζωή ο Αρίστος Γεωργίου, πρώην πρόεδρος του Διαγόρα Βραχνεΐκων τη σεζόν 2010-2011. 15/10: "Έφυγε" σε ηλικία 70 ετών ο Παναγιώτης Κιτσοπάνος, πολιτικός μηχανικός που υπηρέτησε επί 35 χρόνια στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εκ των οποίων 15 χρόνια ως προϊστάμενος συγκοινωνιακών έργων. 16/10: Πέθναε σε ηλικία 48 ετών ο Διονύσης Πολυδερόπουλος. 17/10: Έφυγε από τη ζωή ο Πατρινός τραγουδιστής Γιάννης Πανίτσας σε ηλικία 55 ετών, ένας αγαπητός καλλιτέχνης που συνδέθηκε με τη νυχτερινή διασκέδαση και το λαϊκό τραγούδι στην Πάτρα.

26/10: Πέθανε ο Δημήτρης Ανάγνου, παλαίμαχος παράγοντας του ΑΠΣ Πάτραι, ο οποίος προσέφερε ανιδιοτελώς στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. 31/10: Έφυγε από τη ζωή η Ειρήνη Παπαγεωργίου σε ηλικία 90 ετών, η οποία συνδέθηκε με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τη διαρκή προσφορά στον συνάνθρωπο. 31/10: "Έφυγε" μετά από ασθένεια ο δικηγόρος Σπύρος Σορβατζιώτης σε ηλικία 52 ετών, μάχιμος δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας από το 1997, πατέρας ενός παιδιού.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 06/11: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών η δικηγόρος Τέτη Τζαμαλούκα, ύστερα από μάχη με ασθένεια. Υπήρξε μάχιμη δικηγόρος με έντονη κοινωνική και πολιτική δράση και είχε θέσει υποψηφιότητα με το ΚΚΕ στις εκλογές.

08/11: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο παιδίατρος και πρώην Διοικητής του Νοσοκομείου Ρίου Θρασύβουλος Μαυρομμάτης. Ήταν ιστορικό στέλεχος της ΝΔ από το 1974, πανεπιστημιακός παιδίατρος και πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ Αχαΐας.

11/11: Έφυγε από τη ζωή η Θεώνη Ιωάν. Ανδρεοπούλου σε ηλικία 60 ετών, κόρη του γνωστού ιατροδικαστή Ιωάννη Ανδρ. Ανδρεόπουλου. 11/11: Τραγικός θάνατος του τρίχρονου Ανδρέα από τα Σπάτα της Δυτικής Αχαΐας, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση μαζί με έναν 25χρονο από μάντρα. 24/11: Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Γκοτσόπουλος, δημοτικός σύμβουλος της Πάτρας με την Λαϊκή Συσπείρωση την περίοδο 2014-2019 και πρόεδρος της Κοινότητας Θέας την περίοδο 2019-2023. 28/11: Πρόωρα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 26 ετών η Δήμητρα, κόρη του Βασίλη Λιοπέτα και ανιψιά του Νίκου Λιόπετα. Πρόκειται για το δεύτερο χτύπημα στην οικογένεια, καθώς πριν τρεις μήνες είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο ο 27χρονος Δημήτρης, γιος του Νίκου και της Ντίνας Λιόπετα. 30/11: Έφυγε από τη ζωή στα 61 του ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χωρίτος, μετά από έναν μακρύ και γενναίο αγώνα με τον καρκίνο που αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια και ψυχικό σθένος μέχρι την τελευταία στιγμή.

































ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01/12: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, πρώην αντιπρόεδρος του σωματείου οδηγών ταξί της Πάτρας. 03/12: Απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών ο Γεώργιος Χάλαρης, μηχανικός που συνέβαλε καθοριστικά στην εγκατάσταση του εργοστασίου της Pirelli στην Αίγυπτο. 08/12: Έφυγε από τη ζωή η Γιώτα Ανδρέου Νικολάου, μητέρα του γιατρού Ανδρέου Νικολάου. 10/12: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών ο Δημητρίου Καρράς από το Μαζαράκι Πηνείας, ο οποίος υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση. 10/12: Έφυγε ήσυχα από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, στο σπίτι της, η Ελένη Πραποπούλου το γένος Κοντόγιωργα, μια γυναίκα που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην κοινωνική ζωή της παλιάς Πάτρας και υπήρξε μία από τις καλλονές της εποχής της.

10/12: Έχασε τη ζωή του στην Ιόνια Οδό ο 52χρονος οδηγός φορτηγού Κώστας Νάκος, όταν ανατράπηκε το όχημα που οδηγούσε. 11/12: Έφυγε σε ηλικία 100 ετών η Κούλα Ροδοπούλου, εμβληματική φυσιογνωμία για την κοινωνία της Πάτρας και θεία της γνωστής δημοσιογράφου Ελίζας Καλλίτση, την οποία μεγάλωσε.

12/12: Έφυγε πρόωρα σε τροχαίο ο Πυργιώτης Ζακ Φάμελλος, ταλέντο της ηλεκτρονικής μουσικής. 14/12: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ο γκαλερίστας Παναγιώτης Ζέρβας.

14/12: Αίσθηση προκάλεσε η απώλεια του Περικλή Νικολάου, ο οποίος κατέληξε αιφνιδίως δύο ημέρες αφότου ο 43χρονος, προσήλθε στο νοσοκομείο για ιατρική εξέταση. Ο εκλιπών υπήρξε διακεκριμένος πυγμάχος με πολλές διακρίσεις στο ενεργητικο του. Πέντε φορές εξάλλου αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας. 15/12: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο τενόρος Νίκος Παπακώστας. 18/12: Βαθιά θλίψη στην κοινωνία της Πάτρας η είδηση του θανάτου του Βασίλη Λουμπαρδέα, ενός ιδιαίτερα αγαπητού ανθρώπου και μουσικού, που για χρόνια έντυνε με τις μελωδίες του την καθημερινότητα της πόλης. Τα τελευταία χρόνια, μαζί με τον στενό του φίλο, αποτελούσε γνώριμη και αγαπημένη φιγούρα στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, προσφέροντας χαμόγελα και συγκίνηση στους περαστικούς μέσα από τη μουσική του. 20/12: Σε ηλικία 46 ετών έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή ο Πατρινός λογιστής Γιώργος Μητρόπουλος. Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία. Τον θάνατό του θρηνεί η σύζυγός του Τζίνα Χριστοπούλου, ο γιος τους Ανδρέας, καθώς και συγγενείς και φίλοι. 22/12: Βαρύ πένθος επικρατεί στην οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Πατρών και στον χώρο του υγρού στίβου της πόλης, μετά την απώλεια του Λευτέρη Κακουλίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ύστερα από μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο Λευτέρης Κακουλίδης υπήρξε επί χρόνια ενεργό και αγαπητό μέλος της μεγάλης «οικογένειας» του ΝΟΠ, συνδέοντας το όνομά του με μια από τις πιο λαμπρές περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Αδελφός του εμβληματικού προπονητή του Ομίλου, Γιώργου Κακουλίδη, είχε ενεργή παρουσία στα χρόνια των μεγάλων επιτυχιών, όταν ο ΝΟΠ πρωταγωνιστούσε σε πανελλήνιο επίπεδο.

Όταν τα φώτα χαμήλωσαν: Οι διάσημοι που έφυγαν το 2025 Το 2025 ήταν μια χρονιά αποχαιρετισμών. Φωνές που μεγάλωσαν γενιές, πρόσωπα που ενέπνευσαν εκατομμύρια και άνθρωποι που σημάδεψαν την εποχή τους έφυγαν από τη ζωή, αφήνοντας πίσω τους έργο, μνήμες και ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Ο κόσμος της τέχνης, του αθλητισμού, της πολιτικής και του πολιτισμού θρήνησε απώλειες που δεν θα ξεχαστούν. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 05/01: Κώστας Σημίτης (88 ετών) - Πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

06/01: Στέλλα Γκρέκα (102 ετών) - Τραγουδίστρια του ελαφρού ρεπερτορίου και ηθοποιός 19/01: Καίτη Γκρέυ (100 ετών) - Τραγουδίστρια του ελαφρού και λαϊκού τραγουδιού

24/01: Μίμης Δομάζος (83 ετών) - Ο "στρατηγός" του ελληνικού ποδοσφαίρου

27/01: Ιάσονας Τριανταφυλλίδης (61 ετών) - Δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου 30/01: Σε ηλικία 87 ετών «έφυγε» ο κινηματογραφικός και θεατρικός σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας, Δημήτρης Κολλάτος. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 09/02: Πέθανε ξαφνικά η σχεδιάστρια κοσμημάτων Όλγα Πάστρα, τρεις μήνες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. 28/02: Αλέξης Κούγιας (74 ετών) - Ποινικολόγος και δικηγόρος, απεβίωσε από καρκίνο

ΜΑΡΤΙΟΣ 07/03: Η Ράνια Ιωαννίδου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τον ρόλο της αδιάκριτης γειτόνισσας Μαριάνθης Μαντούνα στη σειρά Δύο Ξένοι και της παπαδιάς Μαρίκας στο Καφέ της Χαράς. 10/03: Καίτη Κωνσταντίνου (61-62 ετών) - Ηθοποιός, η αγαπημένη "Σωσώ" από τη θρυλική σειρά "Εγκλήματα" (1998-2000). Απεβίωσε μετά από μάχη με τον καρκίνο. Γεννημένη στη Ροδοδάφνη Αχαΐας, αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή και τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης το 1986. Η Καίτη Κωνσταντίνου είχε σημαντική παρουσία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, με συμμετοχές σε πολλές κωμικές σειρές όπως "Ντόλτσε Βίτα", "Δεληγιάννειον Παρθεναγωγείον", "Η Τούρτα της Μαμάς" και "Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα". Ο θάνατός της σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. 28/03: Πέθανε η Τζώρτζια Αργυροπούλου, σύζυγος του Μανώλη Γλέζου. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25/04: Η δημοσιογράφος Σούζυ Καζαντζίδου έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο. ΜΑΪΟΣ 19/05: Έφυγε από τη ζωή, ο ηθοποιός ο Νίκος Γαλανός, σε ηλικία 79 ετών 24/05: Πέθανε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Ροκόφυλλος 29/05: Κώστας Μοναχός (76 ετών) - Λαϊκός τραγουδιστής ΙΟΥΝΙΟΣ 13/06: Κατερίνα Γιουλάκη (87 ετών) - Σπουδαία ηθοποιός της μικρής και μεγάλης οθόνης

ΙΟΥΝΙΟΣ 01/01: Έφυγε από τη ζωή η γνωστη δημοσιογράφος Ηρώ Καριοφύλλη. Η δημοσιογράφος του Alpha για χρόνια είχε υπηρετήσει το αστυνομικό ρεπορτάζ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 07/08: "Έφυγε" ξαφνικά από ανακοπή η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, σε ηλικία 34 ετών 24/08: Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας σε ηλικία 79 χρόνων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 03/10: "Έφυγε" ο κορυφαίος δεξιοτέχνης του ηπειρώτικου κλαρίνου, Γρηγόρης Καψάλης 05/10: Πέθανε ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης- Ήταν νομικός σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου 21/10: Διονύσης Σαββόπουλος (80 ετών) - Τραγουδοποιός, συνθέτης και στιχουργός, απεβίωσε από ανακοπή καρδιάς μετά από μάχη με τον καρκίνο