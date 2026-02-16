Πάτρα: «Ζούσαν η μία για την άλλη» - Τι λένε οι γείτονες για τις δύο αδερφές που βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους

Θλίψη προκαλεί στην κοινωνία της Πάτρας η είδηση του θανάτου δύο αδερφών ηλικίας 66 και 68 ετών, οι οποίες εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2) νεκρές στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με άτομα που γνώριζαν τις δύο γυναίκες και μίλησαν στο protothema.gr οι δύο αγαπημένες αδερφές ζούσαν μαζί τα τελευταία χρόνια και αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. «Ζούσαν η μία για την άλλη», λένε όσοι τις γνώριζαν.

Η μία εκ των δύο ήταν κατάκοιτη, ενώ και η δεύτερη βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση σχεδόν ανήμπορη να αυτοεξυπηρετηθεί.

Οι δυσκολίες της καθημερινότητας τους ήταν γνωστές σε ανθρώπους της γειτονιάς τους. «Είχαμε μέρες να τις δούμε και ανησυχήσαμε, εμείς καλέσαμε την αστυνομία για να μπορέσουμε να μπούμε στο διαμέρισμα. Ήταν αγαπημένες αδερφές, αλλά τα προβλήματα τους, πολλά» λένε άνθρωποι της γειτονιάς.

Η ειδοποίηση προς τις αρχές έγινε από ανθρώπους της γειτονιάς, όταν δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και με τη συνδρομή κλειδαρά εισήλθαν στο διαμέρισμα, όπου εντόπισαν νεκρές τις δύο αδερφές.

Η είδηση του θανάτου τους έχει σκορπίσει θλίψη στη γειτονιά της Εγλυκάδας, όπου οι δύο γυναίκες ήταν γνωστές για τη διακριτική τους παρουσία και τη στενή σχέση που διατηρούσαν μεταξύ τους.

Όλα τα δεδομένα συγκλίνουν ότι οι δύο θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια πιθανότατα συνδεόμενα με τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζαν.