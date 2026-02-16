Back to Top
Ριφιφί σε εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Μάνδρα

Ριφιφί σε εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Μάνδρα

Γκρέμισαν τον τοίχο, άρπαξαν ό,τι βρήκαν σε χρηματοκιβώτιο

Καταγγελία για ριφιφί σε εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Μάνδρα έγινε σήμερα (16/2) το πρωί στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στην καταγγελία ανέφεραν ότι άγνωστοι τρύπησαν τοίχο, έσπασαν τζαμαρία, έκοψαν κάγκελα και εισήλθαν στο εργαστήριο, απ' όπου αφαίρεσαν τιμαλφή από χρηματοκιβώτιο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εικάζεται πως το ριφιφί έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ σημειώνεται ότι εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι πρόκειται για σχέδιο που απαιτούσε τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο ατόμων που γνώριζαν το κτίριο.

Ειδήσεις Τώρα

Ειδήσεις