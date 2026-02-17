Καμπανάκι για τους γιατρούς που πάνε… φαντάροι: «Πίεση στα νοσοκομεία και μονόδρομος το εξωτερικό» λέει στο thebest.gr η Άννα Μαστοράκου

Ιδιαίτερα σοβαρές θεωρεί η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, τις επιπτώσεις του νέου νόμου για τη στρατιωτική θητεία των νέων γιατρών, με την πορεία της ειδίκευσής τους να ανακόπτεται.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr, «με την κατάργηση της αναβολής μέχρι το 33ο έτος της ηλικίας τους, οι νέοι γιατροί αναγκάζονται να διακόψουν την εκπαίδευσή τους και να παρουσιαστούν για στρατιωτική υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις». Σύμφωνα με την ίδια, «στις διοικήσεις των νοσοκομείων θα προηγούνται οι γυναίκες, καθώς οι άνδρες θα αναχωρούν για στρατιωτική θητεία, γεγονός που αυξάνει την πίεση στους υπεύθυνους».

Η κ. Μαστοράκου επισημαίνει ότι «όταν αδειάζει μια θέση, υπάρχει άμεση ανάγκη αντικατάστασης, γεγονός που δημιουργεί πίεση στην καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων». Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, «πέρα από τη λειτουργική πίεση, η αναχώρηση των νέων για το εξωτερικό είναι μονόδρομος, καθώς θα αναγκαστούν να φύγουν αντί να ανήκουν στο προσωπικό των ελληνικών νοσοκομείων».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «οι γιατροί που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες, ωστόσο μετά την εφαρμογή του νόμου "∆ένδια" Ν.5265, δεν θα έχουν την εμπειρία που προσφέρει η ολοκλήρωση της ειδικότητας». Όπως εκτιμά, «η αλλαγή αυτή στον νόμο θα δημιουργήσει σοβαρές προκλήσεις για τα νοσοκομεία και την υγειονομική περίθαλψη».

Κλείνοντας, η Αντιπεριφερειάρχης υπογραμμίζει ότι «η υποχρεωτική αναχώρηση των νέων γιατρών αποτελεί πλήγμα στην εκπαίδευση και στη λειτουργία των νοσοκομείων, με αποτέλεσμα οι νέοι να αναγκάζονται να στραφούν στο εξωτερικό».

Η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αναφέρει τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου απηύθυνε εξαιρετικά επείγουσα επιστολή προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Αμύνης και Υγείας σχετικά με τις πρόσφατα ψηφισμένες ρυθμίσεις που αφορούν στα όρια αναβολής στράτευσης νέων γιατρών.

Στο έγγραφο τονίζεται πως ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος 5265/2026 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους νέους γιατρούς και θα επιδεινώσει τα φαινόμενα φυγής τους στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, η αναβολή στράτευσης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας καταργείται ουσιαστικά για όσους συμπληρώνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους και οι ειδικευόμενοι υποχρεούνται να διακόψουν την ειδίκευσή τους και να καταταγούν για την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας. Επίσης όσοι έχουν λάβει σειρά αναμονής για την έναρξη ειδικότητας βρίσκονται πλέον στον αέρα.

Ο ΠΙΣ κρίνει ως επιβεβλημένη την άμεση τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων του νόμου 5265/2026 με επαναφορά των ρυθμίσεων που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα, θέτοντας ως απώτατο όριο αναβολής για τους γιατρούς το 33ο έτος της ηλικίας.