Πάτρα: Κατολίσθηση στον δρόμο Καρυά- Παλαιό Σούλι - Η κυκλοφορία γίνεται από το ένα ρεύμα - Προσοχή από τους οδηγούς

Κατολίσθηση σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει την Καρυά με το Παλαιό Σούλι, εξαιτίας της συνεχούς και έντονης βροχόπτωσης των τελευταίων ημερών.

Το φαινόμενο προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς υπήρξε υποχώρηση του εδάφους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων, οι οποίες βρέθηκαν στο επίμαχο σημείο προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η κατολίσθηση οφείλεται στη διαρκή επιβάρυνση του εδάφους από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Όπως ανέφερε στο thebest.gr o αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Αναστασίου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και την αποφυγή ατυχημάτων, εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με την κυκλοφορία να διεξάγεται προσωρινά από το ένα ρεύμα του δρόμου. Στο σημείο τοποθετήθηκε σχετική σήμανση, ενώ η διέλευση γίνεται με προσοχή.

Οι αρμόδιες αρχές δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί ή κριθεί απαραίτητο για λόγους ασφαλείας.