«Αχινός» εμπνευσμένος από τη Δυτική Αχαΐα - Μία ολοκαίνουρια κινηματογραφική ταινία θα γυριστεί στην περιοχή

Τη βραβευμένη Αχαιή δημιουργό Ίρις Μπαγλανέα, η οποία υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία μιας ολοκαίνουριας κινηματογραφικής ταινίας που πρόκειται να γυριστεί στη Δυτική Αχαΐα μαζί με αντιπροσωπεία της εταιρείας παραγωγής, υποδέχτηκε στο γραφείο του, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Η κα Μπαγλανέα ενημέρωσε τον Δήμαρχο Γρηγόρη Αλεξόπουλο για τις λεπτομέρειες της παραγωγής, τα σημεία που θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα, όπως η Καλογριά, το Γιαννισκάρι και το γραφικό ψαροχώρι των Αλυκών, καθώς και για το σενάριο, στο οποίο κυρίαρχο θα είναι το παιδικό στοιχείο μέσα από την καθημερινή ζωή και τις δυσκολίες μιας οικογένειας που ζει στη «σκιά» μιας επερχόμενης επώδυνης στιγμής και απώλειας.

Όπως εξήγησε η σκηνοθέτις και σεναριογράφος η οποία εστιάζει στον εικαστικό κινηματογράφο, πρόκειται για μία διεθνή παραγωγή με την στήριξη της Ελλάδας, της Κροατίας, της Ιταλίας, της Σλοβενίας και της Τουρκίας, η οποία στόχο έχει να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τον Μάιο του 2027.

Στη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε η ανάδειξη του φυσικού τοπίου μέσω των γυρισμάτων που θα συμβάλει σημαντικά στην προβολή της περιοχής σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, γι’ αυτό και εξετάστηκαν τρόποι συνεργασίας και συμμετοχής του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος αφού εξέφρασε τη στήριξη της δημοτικής Αρχής σε τέτοιες πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια και δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την τοπική κοινωνία, ανέφερε πως θα συνδράμει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, ώστε η παραγωγή να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Ηλίας Καμπέρος, εκ μέρους της εταιρείας παραγωγής, η Ιωάννα Μπολομύτη και η Λίνα Σακάλογλου, καθώς και η τέως πρόεδρος της ΚΕΔΔΥ, Ροδία Καραμπελιά.