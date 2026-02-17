Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19-2-2026

Κηδείες - Πένθη
ΠΕΝΘΟΣ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ Ο.Σ.Ε. – ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΣΑΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17/2/2026 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΥΓΕΝΙΑ, ΖΩΗ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΙΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΥΚΑ
ΕΤΩΝ 68 & ΕΤΩΝ 66
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΡΥΣΗΙΔΑ ΚΩΝ. ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ
ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΔΗΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΟΜΠΗΓΑΔΙ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝ. ΤΖΙΛΙΑΝΟ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε την Τετάρτη 18-2-2026 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παραλίας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΖΙΛΙΑΝΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΕΡΙΕΤΤΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΣΩΤΗΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΓΕΩΡ.
ΣΑΓΙΑ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΚΑΡΥΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ.
Ο ΥΙΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΓΙΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΔΙΟΝ. ΛΑΓΙΟ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΙΝΕΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ,
ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------
