Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19-2-2026

ΠΕΝΘΟΣ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ Ο.Σ.Ε. – ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΣΑΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17/2/2026 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΕΥΓΕΝΙΑ, ΖΩΗ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΙΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΥΚΑ

ΕΤΩΝ 68 & ΕΤΩΝ 66

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΡΥΣΗΙΔΑ ΚΩΝ. ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ

ΕΤΩΝ 82

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΔΗΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΟΜΠΗΓΑΔΙ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝ. ΤΖΙΛΙΑΝΟ



ΕΤΩΝ 86

Κηδεύουμε την Τετάρτη 18-2-2026 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παραλίας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΖΙΛΙΑΝΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΕΡΙΕΤΤΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΣΩΤΗΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΓΕΩΡ.

ΣΑΓΙΑ

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΚΑΡΥΑΣ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ.

Ο ΥΙΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΓΙΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΔΙΟΝ. ΛΑΓΙΟ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΙΝΕΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ,

ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

