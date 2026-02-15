Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 15, τη Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17-2-2026

Πένθη

ΚΗΔΕΙA ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 66) ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.30 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΩΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΘΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΩΜΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΓΡΗΓ. ΚΑΤΣΑΪΤΗ

ΜΑΡΙΑ & ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448 ---- ΚΗΔΕΙΑ Την αγαπημένη μας ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΜ.

ΜΠΕΝΟΥ

ΕΤΩΝ 85

Κηδεύομε την Δευτέρα 16-2-2026 και ώρα 2 μ.μ.

απο τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πατρών

Η Ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Πατρών ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :

Αικατερίνη & Χρήστος Αθανασόπουλος,

Νικόλαος & Ουρανία Μπένου,Χαράλαμπος & Δέσποινα

Μπένου,Ουρανία & Παναγιώτης Δαβραντής Α ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :

Γρηγόρης,Μαρία,Σοφία,Κυριάκος,Μαριλέννα,

Θεμιστοκλής,Θεμιστοκλής,Θεμιστοκλής. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ : Παναγιώτα,Ουρανία ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :

Κων/νος & Ειρήνη Πεγιάζη,Μαργαρίτα χήρα Γεωργ. Πεγιάζη ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

ΚΗΔΕΙΑ Τον αγαπημένο μας ΑΝΤΩΝΙΟ ΙΩΑΝ.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 73 Κηδεύομε την Δευτέρα 16-2-2026 και ώρα 11 π.μ.

απο τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Κάτω Αχαϊας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ευφροσύνη ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :

Ιωάννης & Ευανθία,Ευανθία,Κατερίνα,Αγγελική,

ΚΗΔΕΙΑ Την πολυαγαπημένη μας ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ) (χήρα) ΑΝΑΣΤ. ΛΟΒΕΡΔΟΥ

Κηδεύουμε την Δευτέρα 16 -2-2026 & ώρα 12.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδος. Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Οβρυάς. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗ ΛΟΒΕΡΔΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΒΕΡΔΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΠΙΡΗ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΗΣΙΔΗΣ Η ΕΓΓΟΝΗ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α' Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙΑ Τον πολυαγαπημένο μας ΠΑΥΛΟ ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΕΤΩΝ 76

Κηδεύουμε την Κυριακή 15-2-26 & ώρα 3.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αργυράς Πατρών. ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΧΗΡΑ ΑΠΟΣΤ.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ

ΕΤΩΝ 95 ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ,

ΚΗΔΕΙA ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ (χήρα) ΠΑΝ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 73) ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΑΞΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΤΣΑΜΠΡΙΝΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟ ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

(ΕΤΩΝ 89) ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/2/2026 & ΩΡΑ

12:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΟΒΡΥΑΣ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,

ΜΑΡΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΟΥΣΕΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ Η ΑΔΕΛΦΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣ. ΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΛΕΝΗ, ΗΛΙΑΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

