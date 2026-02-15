Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 15, τη Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17-2-2026

Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 66)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.30 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΩΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΘΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΩΜΑΣ, ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΓΡΗΓ. ΚΑΤΣΑΪΤΗ
ΜΑΡΙΑ & ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΜ.
ΜΠΕΝΟΥ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύομε την Δευτέρα 16-2-2026 και ώρα 2 μ.μ.
απο τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πατρών
Η Ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Αικατερίνη & Χρήστος Αθανασόπουλος,
Νικόλαος & Ουρανία Μπένου,Χαράλαμπος & Δέσποινα
Μπένου,Ουρανία & Παναγιώτης Δαβραντής
Α ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :
Γρηγόρης,Μαρία,Σοφία,Κυριάκος,Μαριλέννα,
Θεμιστοκλής,Θεμιστοκλής,Θεμιστοκλής.
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ : Παναγιώτα,Ουρανία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :
Κων/νος & Ειρήνη Πεγιάζη,Μαργαρίτα χήρα Γεωργ. Πεγιάζη
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΑΝΤΩΝΙΟ ΙΩΑΝ.
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 73
Κηδεύομε την Δευτέρα 16-2-2026 και ώρα 11 π.μ.
απο τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Κάτω Αχαϊας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ευφροσύνη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Ιωάννης & Ευανθία,Ευανθία,Κατερίνα,Αγγελική,
Χρήστος & Ρεμπέκα
Η ΑΔΕΛΦΗ : Κωνσταντίνα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ)
(χήρα) ΑΝΑΣΤ. ΛΟΒΕΡΔΟΥ
Κηδεύουμε την Δευτέρα 16 -2-2026 & ώρα 12.30 μ. μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδος.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Οβρυάς.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΛΟΒΕΡΔΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΒΕΡΔΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΠΙΡΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΗΣΙΔΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΥΛΟ ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 76
Κηδεύουμε την Κυριακή 15-2-26 & ώρα 3.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αργυράς Πατρών.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας
πατέρα ,αδελφό,παππού & θείο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΤΩΝ:94
Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 16-2-2026 και ώρα 2.00μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κρυόβρυση Ηλείας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Παρασκευή & Χρήστος Διαμαντόπουλος,
Γεώργιος & Διονυσία Παπαγεωργίου,
Νικόλαος & Αγγελική Παπαγεωργίου,
Αντώνιος & Ελένη Παπαγεωργίου,
Αικατερίνη & Αναστάσιος Μαζούλιας,
Ηλίας Παπαγεωργίου,
Λεωνίδας & Αντωνία Παπαγεωργίου,
Ελένη & Μένιος Θεοδωρόπουλος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΧΗΡΑ ΑΠΟΣΤ.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ (χήρα) ΠΑΝ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 73)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΑΞΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΤΣΑΜΠΡΙΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
(ΕΤΩΝ 89)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/2/2026 & ΩΡΑ
12:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΟΒΡΥΑΣ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,
ΜΑΡΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΟΥΣΕΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣ. ΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΛΕΝΗ, ΗΛΙΑΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΡΑΦΑΕΛΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗ
ΕΤΩΝ 99
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΡΙΝΟΣ ΑΧΑΪΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ,
ΕΛΙΤΤΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΑΠΟΔΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΣ,ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
