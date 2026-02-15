Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 15, τη Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17-2-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 66)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.30 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΩΜΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΘΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΩΜΑΣ, ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΓΡΗΓ. ΚΑΤΣΑΪΤΗ
ΜΑΡΙΑ & ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

----

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΜ.
ΜΠΕΝΟΥ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύομε την Δευτέρα 16-2-2026 και ώρα 2 μ.μ.
απο τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πατρών
Η Ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Αικατερίνη & Χρήστος Αθανασόπουλος,
Νικόλαος & Ουρανία Μπένου,Χαράλαμπος & Δέσποινα
Μπένου,Ουρανία & Παναγιώτης Δαβραντής

Α ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :
Γρηγόρης,Μαρία,Σοφία,Κυριάκος,Μαριλέννα,
Θεμιστοκλής,Θεμιστοκλής,Θεμιστοκλής.

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ : Παναγιώτα,Ουρανία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :
Κων/νος & Ειρήνη Πεγιάζη,Μαργαρίτα χήρα Γεωργ. Πεγιάζη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΑΝΤΩΝΙΟ ΙΩΑΝ.
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 73

Κηδεύομε την Δευτέρα 16-2-2026 και ώρα 11 π.μ.
απο τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Κάτω Αχαϊας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ευφροσύνη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Ιωάννης & Ευανθία,Ευανθία,Κατερίνα,Αγγελική,
Χρήστος & Ρεμπέκα

Η ΑΔΕΛΦΗ : Κωνσταντίνα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ)

(χήρα) ΑΝΑΣΤ. ΛΟΒΕΡΔΟΥ
                                                
Κηδεύουμε την Δευτέρα  16 -2-2026  & ώρα 12.30 μ. μ.  από τον

Ιερό Ναό  Αγίου Ανδρέου  Εγλυκάδος.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Οβρυάς.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΟΒΕΡΔΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΒΕΡΔΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΠΙΡΗ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΗΣΙΔΗΣ

Η  ΕΓΓΟΝΗ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΠΑΥΛΟ  ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ   76
Κηδεύουμε την Κυριακή  15-2-26 & ώρα 3.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό  Αγίου Ανδρέα Αργυράς Πατρών.

ΟΙ   ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---

ΚΗΔΕΙA

 

Τον αγαπημένο μας

πατέρα ,αδελφό,παππού & θείο  

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 ΕΤΩΝ:94

 

Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 16-2-2026 και ώρα  2.00μ.μ.

από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κρυόβρυση Ηλείας.

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Παρασκευή & Χρήστος Διαμαντόπουλος,

Γεώργιος & Διονυσία Παπαγεωργίου,

Νικόλαος & Αγγελική Παπαγεωργίου,

Αντώνιος & Ελένη Παπαγεωργίου,

Αικατερίνη & Αναστάσιος Μαζούλιας,

Ηλίας Παπαγεωργίου,

Λεωνίδας & Αντωνία Παπαγεωργίου,

Ελένη & Μένιος Θεοδωρόπουλος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ    ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ    ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

 ---

 

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΧΗΡΑ ΑΠΟΣΤ.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ


ΧΡΥΣΑΝΘΗ (χήρα) ΠΑΝ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 73)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ


ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΑΞΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΤΣΑΜΠΡΙΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος 
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

---

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
(ΕΤΩΝ 89)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/2/2026 & ΩΡΑ
12:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΟΒΡΥΑΣ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,
ΜΑΡΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΟΥΣΕΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣ. ΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΛΕΝΗ, ΗΛΙΑΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΡΑΦΑΕΛΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ

---

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗ

ΕΤΩΝ 99

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΡΙΝΟΣ ΑΧΑΪΑΣ.

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ,

ΕΛΙΤΤΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΑΠΟΔΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΣ,ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
Info
Πένθη
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"]
821184
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Info