Αν περιμένεις απάντηση, ξέχνα το: Τα ζώδια που αγνοούν τα μηνύματα

Συμβαίνει πιο συχνά απ’ όσο θα θέλαμε να παραδεχτούμε: μια συζήτηση που κυλάει τέλεια, ένα ραντεβού που μοιάζει ιδανικό κι ύστερα, σιωπή.

Ο άλλος άνθρωπος έχει εξαφανιστεί σαν να άνοιξε η γη και τον κατάπιε. Το ghosting, δηλαδή η ξαφνική διακοπή κάθε επικοινωνίας χωρίς καμία εξήγηση, έχει πια περάσει στο λεξιλόγιο των ερωτικών μας εμπειριών.

Όπως αναφέρει το marieclaire.gr άποια ζώδια, μάλιστα, φαίνεται να έχουν γεννηθεί με την τάση να… εξαφανίζονται ακριβώς τη στιγμή που μια σχέση φτάνει στο ζενίθ της. Δεν το κάνουν (πάντα) από κακία αλλά γιατί η ένταση των συναισθημάτων ή ο φόβος της απόρριψης τα ωθεί να φύγουν πριν πληγωθούν.

Ακολουθούν τα 5 ζώδια που έχουν τη μεγαλύτερη τάση να κάνουν ghosting και οι αστρολογικοί λόγοι πίσω από αυτήν τη συμπεριφορά:

Δίδυμοι

Μαζί τους όλα ξεκινούν συναρπαστικά: έξυπνα μηνύματα, ατελείωτες νύχτες συζητήσεων, μια αίσθηση ότι βρήκες το άλλο σου μισό. Και ξαφνικά, σιωπή. Οι Δίδυμοι είναι δάσκαλοι στο να αλλάζουν κατεύθυνση χωρίς προειδοποίηση. Κυβερνώνται από τον Ερμή, τον πλανήτη της επικοινωνίας, λατρεύουν τις λέξεις, αλλά φοβούνται το βάθος που αυτές μπορεί να φέρουν. Όταν μια σχέση αρχίζει να σοβαρεύει, μέσα τους ανάβει ένα καμπανάκι: φόβος για δέσμευση, απώλεια ελευθερίας και παιχνιδιάρικου πνεύματος.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός δεν εξαφανίζεται από αδιαφορία, αλλά από αυτοπροστασία. Όταν νιώσει προδομένος, απογοητευμένος ή υπερβολικά εκτεθειμένος συναισθηματικά, το ένστικτό του είναι να κόψει κάθε επαφή. Είναι ο δικός του τρόπος να διαχειριστεί τον πόνο: αν φύγει πρώτος, δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί.

Τοξότης

Εξερεύνηση, ελευθερία, περιπέτεια, αυτά είναι τα βασικά στοιχεία του Τοξότη. Τίποτα δεν τον φοβίζει περισσότερο από τη ρουτίνα ή μια σχέση που μοιάζει με περιορισμό.

Στην αρχή δίνει τα πάντα: ενθουσιασμό, ενέργεια, χιούμορ. Όταν όμως η μαγεία της αρχής ξεθωριάσει, προτιμά να προχωρήσει παρακάτω παρά να δώσει εξηγήσεις. Δεν το κάνει από αδιαφορία, αλλά από ένστικτο: για τον Τοξότη, κάθε εμπειρία έχει τη στιγμή της, όταν αυτή τελειώσει, φεύγει απλά για την επόμενη.

Ιχθύες

Ρομαντικοί, ευαίσθητοι και υπερβολικά συναισθηματικοί, οι Ιχθύες ζουν κάθε σχέση σαν ταινία. Όταν όμως νιώσουν ότι το παραμύθι φτάνει στο τέλος, παγώνουν. Από φόβο μήπως πληγώσουν ή πληγωθούν, αρχίζουν να αποσύρονται αργά και σιωπηλά.

Το ghosting τους συνοδεύεται συχνά από ασαφή μηνύματα, μισές δικαιολογίες και υποσχέσεις που δεν τηρούνται, όχι από αδιαφορία, αλλά από αδυναμία να διαχειριστούν τη σύγκρουση.

Υδροχόος

Ανεξάρτητος και συχνά συναισθηματικά αποστασιοποιημένος, ο Υδροχόος είναι ο απόλυτος εκπρόσωπος του “δεν σου χρωστάω εξηγήσεις”. Όταν νιώσει ότι πνίγεται συναισθηματικά, κόβει την επικοινωνία και αποσύρεται στον εσωτερικό του κόσμο. Πίσω όμως από την ψυχραιμία και την αποστασιοποίηση, κρύβεται ένας φόβος να δείξει την τρωτότητά του.