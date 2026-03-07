Το βουλκανιζατέρ που θα είναι ανοιχτό την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026

Από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι
Τα καταστήματα Βουλκανιζατέρ & Εμπορίας Ελαστικών του Συλλόγου μας λειτουργούν καθημερινά με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-6μμ), το Σάββατο με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-3μμ), και κάθε Κυριακή θα υπάρχει ένα κατάστημα Βουλκανιζατέρ ανοιχτό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.
Για την ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026
θα εφημερεύει το ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 91
2610-525394
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr