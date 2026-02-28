Back to Top
Το βουλκανιζατέρ που θα εφημερεύει την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026

Από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι

Τα καταστήματα Βουλκανιζατέρ & Εμπορίας Ελαστικών του Συλλόγου μας λειτουργούν καθημερινά με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-6μμ), το Σάββατο με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-3μμ), και κάθε Κυριακή θα υπάρχει ένα κατάστημα Βουλκανιζατέρ ανοιχτό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.

 Για την ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ  2026

θα εφημερεύει το ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ:

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 18

2613009111

