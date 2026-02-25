Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27/2/2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΟ ΔΙΟΝ. ΦΡΑΝΤΖΗ

ΕΤΩΝ 56

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΩ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΙΑΝΝΙΑ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΩΤΙΟ

ΚΩΝ. ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ

(ΕΤΩΝ 93)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡ. ΜΠΟΥΝΤΑ

(ΕΤΩΝ 78)

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 26/2/2026 & ώρα 5 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλείκων Πατρών.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 4.20 μ.μ.

Ο σύζυγος: Ανδρέας

Τα παιδιά της: Ιωάννης Μπούντας, Άγγελος Μπούντας

Τα εγγόνια της: Ίρις, Ορέστης, Έλενα

Τα αδέλφια της

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

-----------------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & θεία

ΝΙΚΟΥΛΑ χήρα ΠΑΝ.

ΞΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 94

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 26-2-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στις Πόρτες Αχαΐας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος & Ελισάβετ Ξούλου,

Νικόλαος & Ελένη Ξούλου,

Κυριακούλα & Βασίλειος Παπανδρέου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Θεοδοσία, Νικολίτσα & Νίκος, Παναγιώτα

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ: Απόστολος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΡΓΥΡΩ χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 - 2 - 2026 & ΩΡΑ 11.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.00 Π.Μ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΓΕΪΚΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΙΩΑΝΝΑ & ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΕΝΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΝΙΚΗ & FOZI, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝ/ΝΑ χήρα ΚΩΝ. ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 70

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ,

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΓΚΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΦΙΛΙΠΠΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΒΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΙΩΣΗΦΙΔΗ

ΕΤΩΝ 75

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 - 2 - 2026 & ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗ,

ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΝΤΑΪΑΝΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗ,

ΚΩΣΤΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΙΩΣΗΦΙΔΗ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΝΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΛΙΚΗ, ΑΡΙΑΝΔΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΝΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΙΝΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, υιό, πατέρα, αδελφό, παππού & θείο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ

{ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ}

ΕΤΩΝ: 66

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 27-2-2026 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στα Ζαρουχλέικα Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Άνω Αλισσού}.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικολίτσα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεωργία & Λάζαρος Ιωαννίδης, Άγγελος Μαρτζάκλης

Η ΜΗΤΕΡΑ: Ασήμω {χήρα} Ιωάννη Δημόπουλου

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Ηλίας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Χρήστος & Γεωργία Μαρτζάκλη,

Ελευθερία {χήρα} Φρύτ Χέλμ,

Αλεξάνδρα & Παρασκευάς Κυριακόπουλος,

Αριστέα {χήρα} Θεοδ. Ανδριόπουλου, Κωνσταντίνα Μαρτζάκλη

Νίκη & Διονύσιος Κονιδάρης, Ανδρέας Μαρτζάκλης,

Θεόδωρος & Παναγιώτα Δημοπούλου,

Σπύρος & Ελένη Δημοπούλου, Αναστασία Δημοπούλου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------