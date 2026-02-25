Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27/2/2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟ ΔΙΟΝ. ΦΡΑΝΤΖΗ
ΕΤΩΝ 56
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΩ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΙΑΝΝΙΑ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ
ΚΩΝ. ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ
(ΕΤΩΝ 93)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡ. ΜΠΟΥΝΤΑ
(ΕΤΩΝ 78)
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 26/2/2026 & ώρα 5 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλείκων Πατρών.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 4.20 μ.μ.
Ο σύζυγος: Ανδρέας
Τα παιδιά της: Ιωάννης Μπούντας, Άγγελος Μπούντας
Τα εγγόνια της: Ίρις, Ορέστης, Έλενα
Τα αδέλφια της
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444
ΚΙΝ.: 6932 885964.
-----------------------
ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & θεία
ΝΙΚΟΥΛΑ χήρα ΠΑΝ.
ΞΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 94
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 26-2-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στις Πόρτες Αχαΐας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος & Ελισάβετ Ξούλου,
Νικόλαος & Ελένη Ξούλου,
Κυριακούλα & Βασίλειος Παπανδρέου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Θεοδοσία, Νικολίτσα & Νίκος, Παναγιώτα
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ: Απόστολος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
----------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΩ χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 - 2 - 2026 & ΩΡΑ 11.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.00 Π.Μ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΓΕΪΚΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΑ & ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΕΝΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΝΙΚΗ & FOZI, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ χήρα ΚΩΝ. ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 70
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ,
ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΓΚΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΦΙΛΙΠΠΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΒΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΙΩΣΗΦΙΔΗ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 - 2 - 2026 & ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΝΤΑΪΑΝΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗ,
ΚΩΣΤΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΙΩΣΗΦΙΔΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΝΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΛΙΚΗ, ΑΡΙΑΝΔΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΝΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΙΝΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, υιό, πατέρα, αδελφό, παππού & θείο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
{ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ}
ΕΤΩΝ: 66
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 27-2-2026 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στα Ζαρουχλέικα Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Άνω Αλισσού}.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικολίτσα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεωργία & Λάζαρος Ιωαννίδης, Άγγελος Μαρτζάκλης
Η ΜΗΤΕΡΑ: Ασήμω {χήρα} Ιωάννη Δημόπουλου
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Ηλίας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Χρήστος & Γεωργία Μαρτζάκλη,
Ελευθερία {χήρα} Φρύτ Χέλμ,
Αλεξάνδρα & Παρασκευάς Κυριακόπουλος,
Αριστέα {χήρα} Θεοδ. Ανδριόπουλου, Κωνσταντίνα Μαρτζάκλη
Νίκη & Διονύσιος Κονιδάρης, Ανδρέας Μαρτζάκλης,
Θεόδωρος & Παναγιώτα Δημοπούλου,
Σπύρος & Ελένη Δημοπούλου, Αναστασία Δημοπούλου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------
