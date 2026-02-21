Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 22 και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ ΝΙΚ. ΠΛΩΤΑ
(ΕΤΩΝ 86)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΓΙΕΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΩΤΑΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΤΣΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΛΕΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΑΔΕΛΦΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 82
ΘΑΝΌΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-2-2026 & ΏΡΑ 15.30 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΆΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 15.00 μ.μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΓΑΤΟΣ,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΗΛΙΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ 93
Κηδεύουμε την Τρίτη 24 -2-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΕΛΕΝΗ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΚΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΛΕΞΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr