Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 22 και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΩΤΙΟ ΝΙΚ. ΠΛΩΤΑ

(ΕΤΩΝ 86)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΓΙΕΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΩΤΑΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΤΣΗΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΑΔΛΕΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΑΔΕΛΦΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 82

ΘΑΝΌΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-2-2026 & ΏΡΑ 15.30 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΆΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η  ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 15.00 μ.μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΓΑΤΟΣ,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΗΛΙΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, 


ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165  

 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
 
 -------------------------
 
ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ  ΓΕΝΟΣ  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ  93

Κηδεύουμε την  Τρίτη  24 -2-2026  & ώρα 11 π. μ.  από τον Ιερό Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΕΛΕΝΗ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΚΗΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΛΕΞΙΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηδείες
Info
Πένθη
["\u039a\u03b7\u03b4\u03b5\u03af\u03b5\u03c2 "]
821915
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Info