Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22-2-2026

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ

ΕΤΩΝ 53

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝ. ΣΑΚΕΛΙΑ

ΕΤΩΝ 63

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΓΙΕΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΑΘΑΝ. ΣΑΚΕΛΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΚΕΛΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 51

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟΥ κ ΠΑΠΠΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΣΣΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

ΕΤΩΝ 87

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ:

ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΣΑ

Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΣΣΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΣΣΑ

Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ

Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α

Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

{ΕΤΩΝ 73}

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΜΑΡΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21/02/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΑΝΕΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ) 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ



ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΤΑΣΚΑ

(ΕΤΩΝ 89)



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΤΑΣΚΑ



Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ:

ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ



ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ:

ΧΑΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ



ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ



ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 9:00 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Μοιραλίου Ερυμάνθου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ (χήρα) ΚΩΝ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 86)

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ

ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 21-2-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Καλλιθέας Πατρών Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

ΜΑΡΙΑΣ (χήρας) ΑΝΤΩΝ.

ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑ

ΕΤΩΝ 86

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΦΑΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 21-2-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

ΘΑΛΕΙΑΣ (χήρας) ΙΩΑΝ. MAKPH

ΕΤΩΝ 91

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΚΡΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 91

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

