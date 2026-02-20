Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22-2-2026

Μνημόσυνα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ
ΕΤΩΝ 53
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝ. ΣΑΚΕΛΙΑ
ΕΤΩΝ 63
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΓΙΕΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΑΘΑΝ. ΣΑΚΕΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΚΕΛΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 51
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟΥ κ ΠΑΠΠΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΣΣΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ:
ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΣΑ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΣΣΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΣΣΑ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ, Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 73}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΑΡΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21/02/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΑΝΕΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ) 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΤΑΣΚΑ
(ΕΤΩΝ 89)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΤΑΣΚΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ:
ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ:
ΧΑΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 9:00 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Μοιραλίου Ερυμάνθου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ (χήρα) ΚΩΝ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 86)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ
ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 21-2-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Καλλιθέας Πατρών Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΜΑΡΙΑΣ (χήρας) ΑΝΤΩΝ.
ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑ
ΕΤΩΝ 86
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΦΑΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 21-2-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΘΑΛΕΙΑΣ (χήρας) ΙΩΑΝ. MAKPH
ΕΤΩΝ 91
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΚΡΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Μιντιλογλίου Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΣΟΦΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 52)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΚΡΙΒΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ THN KYΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΟΥ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΩΝ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 66}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΝΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΘΕΟΔΩΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΦΑΝΗ, ΑΡΓΥΡΩ & ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΙΡΙΔΑ, ΑΛΕΞΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΥΤΥΧΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΒΑΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Οβρυάς Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
ΕΥΑΓ. ΜΠΕΚΙΑΡΗ
(ΕΤΩΝ 86)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΗΛΙΑΣ & ΓΩΓΩ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
ΙΟΥΛΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Γηροκομείου Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΡ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
(ΕΤΩΝ 46)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΜΗΤΕΡΑ: ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΦΡ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΜΠΑΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Χαράλαμπου Καλάνιστρας Ερυμάνθου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΙΚ.
ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 87)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΡΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΡΥΦΑ
ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΕΥΣΤ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΑΣΤΡΙΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΤΡΥΦΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22-2-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ (χήρας) ΙΩΑΝ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 86
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22-2-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αραχωβιτίκων, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ (χήρας) ΙΩΑΝ.
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΑΛΕΞΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22-2-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Οβρυάς 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣ. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 79
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΟΦΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΘΕΩΝΗΣ χήρας ΑΝΔΡ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΜΠΟΥΜΠΑ) ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΧΡ. ΚΟΣΜΑ
ΕΤΩΝ 68
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΘΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΔΩΝΙΕΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗ
ΕΤΩΝ 73
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΙΡΗΝΗ, ΝΙΚΟΣ,
ΒΑΣΙΛΕΝΑ, ΕΛΕΝΗ, ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 22-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ) 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔ. ΠΟΓΙΑΤΖΗ
ΕΤΩΝ 38
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 22-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣ. ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ
ΕΤΩΝ 79
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΘΕΩΝΗ & ΙΕΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ,ΘΕΟΔΩΡΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr