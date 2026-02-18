Πάτρα: Μνημόσυνο που τελείται την Τετάρτη 18-2-2026 το απόγευμα

Στον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου στην οδό Μαιζώνος 81, στις 6 μ.μ.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Τετάρτη 18-2-2026 & ώρα 6 μ. μ. στον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου (Μαιζώνος 81), Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝ. MAPKEZH
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ -ΕΤΩΝ 86
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΡΚΕΖΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΚΕΖΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΙΕΡΡΙΝΑ, ΔΑΝΑΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
