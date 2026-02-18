Πάτρα: Μνημόσυνο που τελείται την Τετάρτη 18-2-2026 το απόγευμα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Τετάρτη 18-2-2026 & ώρα 6 μ. μ. στον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου (Μαιζώνος 81), Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝ. MAPKEZH

ΣΥΝ/ΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ -ΕΤΩΝ 86

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΡΚΕΖΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΚΕΖΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΙΕΡΡΙΝΑ, ΔΑΝΑΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

