Πάτρα: Ποιες ήταν οι δυο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Εγλυκάδας Πατρών η είδηση του θανάτου δύο αδελφών που εντοπίστηκαν νεκρές μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν.

Πρόκειται για τις Δήμητρα και Γεωργία Καυκά, ηλικίας 66 και 68 ετών αντίστοιχα, οι οποίες ζούσαν μαζί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γυναίκες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στην οικία τους, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός τους, ωστόσο όπως όλα δείχνουν, οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Γείτονες και κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για δύο ιδιαίτερα δεμένες αδελφές, που «ζούσαν η μία για την άλλη», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Η απώλειά τους έχει σκορπίσει βαθιά συγκίνηση στη γειτονιά, καθώς ήταν πρόσωπα γνωστά και αγαπητά.

Η κηδεία τους θα τελεστεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Εγλυκάδος Πατρών. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αναμένεται να τους πουν το τελευταίο «αντίο».