Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 20 Φεβρουαρίου

Δείτε αναλυτικά
Aπό τις 16 έως τις 20 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), θα καταβληθούν συνολικά 81.324.260,83 ευρώ σε 98.522 δικαιούχους.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του για τις πληρωμές ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ:
Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
– στις 16 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 226.260,83 ευρώ σε 171 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ,
– στις 19 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 17.015.000 ευρώ σε 37.950 δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων,
– από τις 16 έως και τις 20 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
– 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
– 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
– 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
– 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
Τροχαίο στη Λούτσα: «Με το ζόρι αναπνέουν, είναι σε σοκ», λέει η αδερφή του 15χρονου οδηγού του αυτοκινήτου
Τραγωδία στην Αρχαία Ολυμπία: 54χρονος καταπλακώθηκε από τρακτέρ
Δήλωση Εκπροσώπου Τύπου του Δήμου Αιγιαλείας για τις νομικές πρωτοβουλίες σχετικά με τον Οδοντωτό
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr