Απαγορευτικό απόπλου – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, που πνέουν σε όλη τη χώρα με απαγορευτικό απόπλου να ισχύει σε βασικά λιμάνια της Αττικής.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, με τα πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια να έχουν ήδη ακυρωθεί.

Οι επιβάτες αναμένουν τη νέα ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές μετά τις 17:00, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ένταση των ανέμων θα επιτρέψει τη σταδιακή άρση των περιορισμών.

Επίσης, έχει διακοπεί η σύνδεση μεταξύ Αγίας Μαρίνας και Νέων Στύρων, λόγω της επικινδυνότητας που προκαλούν οι ριπές των ανέμων στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου και στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα πρακτορεία πριν από την αναχώρησή τους για τα λιμάνια, καθώς η κατάσταση παραμένει δυναμική και οι αποφάσεις ενδέχεται να μεταβάλλονται ανάλογα με την ένταση των φαινομένων.