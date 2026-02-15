Σαρώνουν οι νοτιάδες την Κρήτη - Πτώσεις δέντρων και προβλήματα στις αεροπορικές πτήσεις

Σαρώνουν την Κρήτη από τα ξημερώματα οι νοτιάδες, με τους ισχυρούς ανέμους να έχουν μέχρι στιγμής προκαλέσει σε αρκετές περιπτώσεις κοπές κλαδιών αλλά και δέντρων, σε όλο το νησί.

Στο Αεροδρομίο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» έχει καταγραφεί καθυστέρηση πτήσεων, υπήρξε μέχρι τώρα μια ακύρωση πτήσης, ενώ ένα ακόμη αεροσκάφος πήγε για προσγείωση στα Χανιά.

Λόγω των ισχυρών ανέμων, όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Ηρακλείου, η έναρξη της παρέλασης του Καστρινού Καρναβαλιού από τις δύο το μεσημέρι, μεταφέρθηκε για τις τρεις και μισή, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι οι καιρικές συνθήκες θα αρχίσουν να εκτονώνονται.

Την ίδια ώρα η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης σε ενημέρωση που εξέδωσε ζήτησε από τους πολίτες, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο νησί, να δείχνουν αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις.

«Ιδιαίτερα οι οδηγοί και οι λοιποί χρήστες του οδικού δικτύου που κινούνται στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), καθώς και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο του νησιού, καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης δέντρων, κλαδιών και άλλων αντικειμένων στο οδόστρωμα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, στην οποία μάλιστα παρατίθενται και συγκεκριμένες συστάσεις, όπως μείωση ταχύτητας και τήρηση ασφαλών αποστάσεων, αποφυγή διέλευσης πεζών και οχημάτων από δρόμους με έντονη δενδροκάλυψη όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και κάτω από μπαλκόνια, προεξοχές κτιρίων ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος. Επίσης μη στάθμευση οχημάτων κάτω από δέντρα, πινακίδες ή πρόχειρες κατασκευές και άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση που διαπιστωθεί πτώση δέντρου ή επικίνδυνο εμπόδιο στο οδόστρωμα.

«Η συνεργασία όλων κρίνεται απαραίτητη για την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης πολιτών και επισκεπτών οι οποίοι καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών» καταλήγει η ανακοίνωση.