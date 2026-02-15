Βιολάντα: Πώς μια διαρροή προπανίου προμήνυε τη φονική έκρηξη- Από τον Ιούνιο υπήρχαν αναφορές για έντονη μυρωδιά

Καταθέσεις εργαζομένων στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, καθώς και εμπειρογνωμόνων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τη φονική έκρηξη, αποκαλύπτουν ότι η οσμή προπανίου ήταν έντονη ήδη από τον Ιούνιο.

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, η διαρροή στο εργοστάσιο φέρεται να παρέμεινε άλυτη, καθώς η ιδιοκτησία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, διαφώνησε με ιδιώτη τεχνικό σχετικά με το οικονομικό σκέλος της επισκευής.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη το απόγευμα του Σαββάτου (14/02/2026), μετά από παρέμβαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), καθώς η Εισαγγελία αναβάθμισε τις κατηγορίες για την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες πριν από τρεις εβδομάδες.

Το κατηγορητήριο μετατράπηκε πλέον από πλημμέλημα εξ αμελείας σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο, εξέλιξη που ενεργοποίησε την έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον Ανακριτή Τρικάλων.

Ο επιχειρηματίας οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση, όπου κρατείται, ενώ η απολογία του έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τρίτης.

Την ίδια ώρα, στη διάθεση της υπεράσπισης βρίσκεται από χθες ο ογκώδης φάκελος της δικογραφίας, τον οποίο υπέβαλε στην Εισαγγελία το ειδικό κλιμάκιο της ΔΑΕΕ.

Το υλικό περιλαμβάνει περισσότερες από 50 καταθέσεις εργαζομένων και εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, καθώς και φωτογραφίες και βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας.

Παράλληλα, αναμένονται τα πορίσματα από το Χημείο του Κράτους και το ΕΜΠ για τις σωληνώσεις και τις εγκαταστάσεις.