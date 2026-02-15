Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη

Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας αποχαιρετάει την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, μιας εμβληματικής προσωπικότητας της δημόσιας ζωής και της παράταξής μας.

Υπήρξε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και ένα πολύ σημαντικό στέλεχος της Νέα Δημοκρατία, υπηρετώντας την παράταξη με σοβαρότητα, εντιμότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα. Με το ήθος, την επιστημονική της κατάρτιση και τη θεσμική της παρουσία άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή της χώρας.

Η παράταξή μας αποχαιρετά μια σπουδαία γυναίκα που τίμησε τους δημοκρατικούς θεσμούς και άνοιξε δρόμους με το έργο και τη διαδρομή της.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.