Μαρκ Ρούτε: «Θα κερδίσουμε κάθε πόλεμο με τη Ρωσία αν μας επιτεθεί τώρα»

Η Ρωσία υφίσταται «εξωφρενικές απώλειες» στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εκτιμώντας ότι τους τελευταίους δύο μήνες έχουν σκοτωθεί περίπου 65.000 Ρώσοι στρατιώτες.

Σε ξεχωριστή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο Ρούτε τόνισε ότι το ΝΑΤΟ είναι αρκετά ισχυρό, ώστε η Ρωσία να μην επιδιώξει επίθεση σε χώρα-μέλος του αυτή τη στιγμή.

«Θα κερδίσουμε κάθε πόλεμο με τη Ρωσία»

«Θα κερδίσουμε κάθε πόλεμο με τη Ρωσία αν μας επιτεθεί τώρα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σε δύο, τέσσερα, έξι χρόνια θα ισχύει το ίδιο», εκτίμησε ο Ρούτε.

Επιπλέον, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι κανένας στην Ευρώπη δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει την πυρηνική ομπρέλα των ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση της Γερμανίας ότι συζητά την πυρηνική αποτροπή με τη Γαλλία.

«Νομίζω ότι όλες οι συζητήσεις στην Ευρώπη που αποσκοπούν στη συλλογική ενίσχυση της πυρηνικής αποτροπής είναι κάτι καλό, αλλά κανείς στην Ευρώπη δεν υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο θα αντικαταστήσει την πυρηνική ομπρέλα των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους.