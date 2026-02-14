Ηγουμενίτσα: 55χρονος βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή
Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα, όπου ένας 55χρονος βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε, έχοντας φτάσει στην περιοχή από τη Βόρεια Ελλάδα.
Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, τον άνδρα εντόπισε νεκρό ο συγκάτοικός του, ο οποίος αμέσως κάλεσε το ΕΚΑΒ, και ασθενοφόρο έσπευσε στο ξενοδοχείο.
Παρά την προσπάθεια που έγινε από τους διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.
Η Αστυνομία ενημερώθηκε για τον θάνατό του το μεσημέρι της Παρασκευής (13/2/2026) από το ΕΚΑΒ το οποίο είχε κληθεί στο κατάλυμα.
Τα αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία- νεκροτομή.
