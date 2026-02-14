Back to Top
Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: 75χρονος έχασε τη ζωή του σε σφοδρή σύγκρουση οχημάτων

Τραγικό συμβάν

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (14/2/2026) στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, όπου τροχαίο δυστύχημα με σύγκρουση οχημάτων είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 75χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του halkidikinews.gr για το τροχαίο, δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη Χαλκιδική από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες. Το ένα όχημα οδηγούσε 31χρονος αλλοδαπός και το δεύτερο 75χρονος άνδρας.

Από τη σφοδρή έχασε τη ζωή του ο 75χρονος οδηγός, ενώ ο 31χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για την παροχή ιατρικής βοήθειας στο Κέντρο Υγείας.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

