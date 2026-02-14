Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ηράκλειο: Ακρωτηριάστηκε η γυναίκα που παρασύρθηκε από νταλίκα

Ηράκλειο: Ακρωτηριάστηκε η γυναίκα που π...

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου, Κώστα Δανδουλάκη, η πρώτη εικόνα της γυναίκας όταν έφτασε δεν έδειχνε την έκταση και τη σοβαρότητα των τραυμάτων

  Σε ακρωτηριασμό στο δεξί πόδι από το μέσο του μηρού προχώρησαν οι γιατροί του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου στην 52χρονη που μεταφέρθηκε χθες το μεσημέρι, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, μετά την παράσυρση από νταλίκα.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου, Κώστα Δανδουλάκη, η πρώτη εικόνα της γυναίκας όταν έφτασε δεν έδειχνε την έκταση και τη σοβαρότητα των τραυμάτων που εντοπίστηκαν αμέσως μετά, οπότε κρίθηκε απαραίτητος ο ακρωτηριασμός της.

Η 52χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ και η κατάστασή της είναι σταθερή. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα παρασύρθηκε από νταλίκα στην περιοχή του Γιόφυρου στο Ηράκλειο.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ηράκλειο Νταλίκα Τροχαίο ατύχημα Παράσυρση Πεζού
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf","\u039d\u03c4\u03b1\u03bb\u03af\u03ba\u03b1","\u03a4\u03c1\u03bf\u03c7\u03b1\u03af\u03bf \u03b1\u03c4\u03cd\u03c7\u03b7\u03bc\u03b1","\u03a0\u03b1\u03c1\u03ac\u03c3\u03c5\u03c1\u03c3\u03b7 \u03a0\u03b5\u03b6\u03bf\u03cd"]
821125
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις