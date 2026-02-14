«Βιολάντα»: Οι 6 λόγοι που οδήγησαν στη νέα σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, η οποία πριν από περίπου 20 ημέρες στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη του MEGA, Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας συνελήφθη εκ νέου για έξι λόγους που σχετίζονται με την υπόθεση της φονικής έκρηξης και της πυρκαγιάς που ακολούθησε.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ υπήρχαν 15 καταθέσεις υπαλλήλων που είχαν δηλώσει ότι είχαν αντιληφθεί τη διαρροή του προπανίου που κόστισε τη ζωή στις γυναίκες.

Πολύ σημαντικό στοιχείο ήταν ότι υπήρχε κατάθεση εμπειρογνώμονα στην οποία αναφερόταν ότι είχε προειδοποιήσει εδώ και αρκετούς μήνες για προβλήματα στις σωληνώσεις και τις δεξαμενές προπανίου που βρίσκονταν στο εργοστάσιο. Είχε ζητήσει 30.000 ευρώ για την επισκευή τους και ανακαίνιση όλου του δικτύου, κάτι που όμως δεν έγινε ποτέ καθώς δεν συμφώνησαν οικονομικά.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία οι σωληνώσεις είχαν σειρά κατασκευαστικών λαθών χωρίς θωρακίσεις και δικλείδες ασφαλείας. Είχαν κατασκευαστεί το 2008 και ενώ ανα 5 χρόνια θα έπρεπε να δίνεται ένα πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.

Όλο το δίκτυο του προπανίου ήταν προβληματικό, είναι ο τέταρτος λόγος που οδήγησε στην φυλακή τον ιδιοκτήτη.

Πέμπτον, οι υπεύθυνοι της μονάδας στην πρώτη φάση της έρευνας, απέκρυψαν από τις αρχές ότι λίγες ημέρες πριν από την φονική έκρηξη, ότι είχαν καλέσει τον τεχνικό (που δεν είχαν συμφωνήσει πριν από 5 μήνες) να έρθει και να ελέγξει ένα άλλο τμήμα του εργοστασίου, που μύριζε κάτι έντονα για το ενδεχόμενο διαρροής προπανίου. Ο άνδρας με φορητό μετρητή δεν κατάφερε να ελέγξει αν υπάρχει διαρροή.

Ο έκτος λόγος, αφορά ένα έγγραφο που έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά το Mega, στο οποίο φαίνεται στις 19 Σεπτεμβρίου 2011 να ζητά η εταιρεία έλεγχο σχετικά με το εάν όλα βαίνουν καλώς και την ίδια κιόλας ημέρα, να παίρνει την απάντηση ότι πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος και όλα ήταν καλά.