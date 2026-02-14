Λακωνία: Βρέθηκε σορός άνδρα στην παραλία Κοκκινιάς- Πιθανότατα ανήκει στον αγνοούμενο ψαρά από το Γύθειο

Σορός άνδρα βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (14/02/2026) στην παραλία της Κοκκινιάς στη Λακωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το spartnews, πρόκειται πιθανότατα για τον αγνοούμενο ψαρά από το Γύθειο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί περίπου πέντε ημέρες νωρίτερα και αναζητούνταν από τις αρμόδιες αρχές.

Η σορός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Μολάων για διαδικασία ταυτοποίησης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η σορός βρέθηκε φορώντας μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.