Κέφι και χορός στο καθιερωμένο Αποκριάτικο Πάρτι για τα παιδιά της "Μέριμνας" από τους Πολίτες Εν Δράσει και την Κοινο_Τοπία

Μια ζεστή αποκριάτικη ατμόσφαιρα κυριάρχησε στην καρναβαλική γιορτή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου το απόγευμα στο Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών "ΜΕΡΙΜΝΑ" στην περιοχή του Γηροκομειού.

Η ανακοίνωση της Κοινο_Τοπίας αναφέρει τα εξής:

Οι Πολίτες Εν Δράσει www.politesendrasei.gr σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία www.koinotopia.gr οργάνωσαν για δέκατη ένατη χρονιά το καθιερωμένο αποκριάτικο πάρτι για τα παιδιά της Μέριμνας όπως τους το είχαν υποσχεθεί από πέρσι. Έτσι τα παιδιά της Μέριμνας μαζί με τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου Ειρήνη Τζόλα, Ελένη Δημοπούλου, Σπύρο Τσακούμη, Θανάση Μανθόπουλο, Μαρία Ταλιαδούρου, Χριστιάννα και Ανδρέα Σπηλιώτη, Σωτηρία Στεφανοπούλου, Ειρήνη Σκώκου, Αργυρώ Ταβλά, Ζωή και Χριστίνα Μουστάκα, Γιώτα Καΐκα, Χαρά Γιαννακοπούλου, Θανάση Μπερέτσο, Καρολίνα Γεωργιοπούλου και Νίκο Αναστασόπουλο, Μαρία Αθανασοπούλου μοιράστηκαν την αποκριάτικη ατμόσφαιρα των ημερών με πολύ κέφι και χορό. Παρόντες φέτος ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ανδρέας Δημητρακόπουλος αλλά και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Παίδων Χρηζόντων Μέριμνας Ανθή Παχή και το μέλος του ΔΣ Βούλα Ρογκάλα. Με ανιδιοτελή αγάπη, χαρά και μεγάλες αγκαλιές και βέβαια με την απαραίτητη αποκριάτικη αμφίεση και την προσφορά καρναβαλικών στοιχείων στα παιδιά δημιουργήθηκε μια αυθεντική καρναβαλική ατμόσφαιρα που όλοι το ευχαριστήθηκαν ενώ παράλληλα στα παιδιά προσφέρθηκαν πίτσες και αναψυκτικά.

Ιδιαίτερη ατμόσφαιρα δημιούργησαν τα happening της ψυχοδραματίστριας Ζωής Ντότσικα και της animateur Φιλιώς Δερτιλή που ευγενικά προσφέρθηκαν για άλλη μια χρονιά να στηρίξουν το πάρτι για τα παιδιά της Μέριμνας με τους ευρηματικούς αυτοσχεδιασμούς, τα παιχνίδια και τη δραματοποίηση. Για πρώτη χρονιά υπήρχε και face painting που επέλεγαν οι ωφελούμενοι της Μέριμνας προσφορά της Τίνης Ακτύπη χαρίζοντας χαμόγελα, μορφασμούς και γέλια.

Τη μουσική επένδυση του πάρτι και τον καρναβαλικό ρυθμό είχε αναλάβει να δώσει ο Σταύρος Τριανταφυλλόπουλος από τη Μέριμνα ενώ πολυπληθής ήταν και η παρουσία εργαζόμενων με την παρουσία της ψυχολόγου Μαρίας Προκοπίου των Κοινωνικών Λειτουργών Σίλειας Νεοφύτου και Ευγενίας Αναστασίου και πολλών άλλων.

Την πρωτοβουλία για το πάρτι και το συντονισμό της δράσης για άλλη μια χρονιά είχε αναλάβει η Άρτεμις Διδάχου. Υλικά για την υποστήριξη του προσέφεραν οι Χριστιάννα Σπηλιώτη, Ελένη Δημοπούλου, Τίνη Ακτύπη, Μαρία Αθανασοπούλου, Γιώτα Καΐκα και Άρτεμις Διδάχου.

Με το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών "ΜΕΡΙΜΝΑ" οι Πολίτες Εν Δράσει και η Κοινο_Τοπία έχουν μια διαχρονική συνεργασία που δεν περιορίζεται μόνο στο καρναβάλι και την ψυχαγωγία των φίλων τους που φιλοξενούνται εκεί….