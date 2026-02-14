Αποκαλύψεις για τον «ασφυκτικό θάνατο» του Αλεξέι Ναβάλνι: Δηλητηρίαση με τοξίνη βατράχου- Στο στόχαστρο η Μόσχα

Εξελίξεις στην υπόθεση

Σε σοβαρές αποκαλύψεις σχετικά με τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι προχώρησαν οι κυβερνήσεις του Ηνωμένο Βασίλειο, της Γερμανίας, της Σουηδίας και της Ολλανδίας, οι οποίες - ύστερα από κοινή έρευνα με τη συμμετοχή και της Γαλλίας - υποστήριξαν ότι η δηλητηρίαση του 47χρονου Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης έγινε με τοξίνη προερχόμενη από δηλητηριώδη βάτραχο του Ισημερινού (dart). Η συγκεκριμένη πράξη βαρβαρότητας - η χρήση μιας νευροτοξίνης που κατατάσσεται ως χημικό όπλο - θα μπορούσε να έχει διαπραχθεί μόνο από την κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν, ανέφεραν το μεσημέρι του Σαββάτου, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν στο Μόναχο. Όπως σημείωσαν, ο Ναβάλνι υπέκυψε στη δηλητηρίαση με τοξίνη που βρέθηκε στον βάτραχο dart του Εκουαδόρ - γνωστή στα λατινικά ως epibatidine - η οποία είναι 200 φορές ισχυρότερη από τη μορφίνη. Η τοξίνη αυτή κατατάσσεται στα χημικά όπλα και το γεγονός αυτό προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία για τη σύνδεση του εγκλήματος με την ρωσική κυβέρνηση. «Η τοξίνη αυτή χρησιμοποιείται από ιθαγενείς φυλές της Νότιας Αμερικής με βελόνα ή όπλα με φυσαλίδες αέρα για να κυνηγήσουν», εξήγησε η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ. «Μόνο η κυβέρνηση Πούτιν είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτήν την τοξίνη κατά του Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή και γι’ αυτό είμαστε εδώ σήμερα, για να ρίξουμε φως στην βάρβαρη προσπάθεια της Κρεμλίνο να φιμώσει τη φωνή του».

Παρούσα στη συνέντευξη Τύπου ήταν και όπου η σύζυγος του Ναβάλνι, Γιούλια, η οποία φανερά συγκλονισμένη, εξήγησε τις συνθήκες του θανάτου του συζύγου της. «Ήταν η πιο τρομερή ημέρα της ζωής μου», δήλωσε, αναφερόμενη στη στιγμή που έμαθε τα τραγικά νέα στις 16 Φεβρουαρίου 2024. «Τώρα καταλαβαίνω και ξέρω ότι δεν είναι μόνο λόγια. Είναι επιστημονική απόδειξη», τόνισε.

