Πάτρα: Στάση εργασίας και κινητοποίηση αυτοαπασχολούμενων διανομέων- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Σε στάση εργασίας προχώρησε το Σωματείο Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων Αχαΐας και σε συγκέντρωση νωρίτερα στην πλατεία Γεωργίου.

Όπως αναφέρει ο ο Πρόεδρος του Σωματείου το αίτημα αφορά στον ορισμό τιμοκαταλόγου, με ελάχιστη αποζημίωση 2 ευρώ, μαζί με την αποζημίωση δικύκλου και τη χιλιομετρική αποζημίωση.

