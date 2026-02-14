Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Στάση εργασίας και κινητοποίηση αυτοαπασχολούμενων διανομέων- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Στάση εργασίας και κινητοποίηση α...

Τι ζητούν

Σε στάση εργασίας προχώρησε το Σωματείο Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων Αχαΐας και σε συγκέντρωση νωρίτερα στην πλατεία Γεωργίου.

Όπως αναφέρει ο ο Πρόεδρος του Σωματείου το αίτημα αφορά στον ορισμό τιμοκαταλόγου, με ελάχιστη αποζημίωση 2 ευρώ, μαζί με την αποζημίωση δικύκλου και τη χιλιομετρική αποζημίωση.

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Ειδήσεις Τώρα

Ηράκλειο: Ακρωτηριάστηκε η γυναίκα που παρασύρθηκε από νταλίκα

Πάτρα: Φωτιά σε κατάστημα στο κέντρο- ΦΩΤΟ

Με κορναρίσματα αποχώρησαν τα τρακτέρ από το Σύνταγμα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ντελιβεράδες Στάση Εργασίας
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u039d\u03c4\u03b5\u03bb\u03b9\u03b2\u03b5\u03c1\u03ac\u03b4\u03b5\u03c2","\u03a3\u03c4\u03ac\u03c3\u03b7 \u0395\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2"]
821126
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις