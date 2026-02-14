Πάτρα: Στάση εργασίας και κινητοποίηση αυτοαπασχολούμενων διανομέων- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Τι ζητούν
Σε στάση εργασίας προχώρησε το Σωματείο Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων Αχαΐας και σε συγκέντρωση νωρίτερα στην πλατεία Γεωργίου.
Όπως αναφέρει ο ο Πρόεδρος του Σωματείου το αίτημα αφορά στον ορισμό τιμοκαταλόγου, με ελάχιστη αποζημίωση 2 ευρώ, μαζί με την αποζημίωση δικύκλου και τη χιλιομετρική αποζημίωση.
