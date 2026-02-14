«Βιολάντα»: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου- Η στιγμή της σύλληψής του

Τι οδήγησε στη νέα σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου
Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» παραμένει προσωρινά κρατούμενος, μετά τη σύλληψή του και την προθεσμία που έλαβε για να απολογηθεί σε ανακριτή και εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης δεν απάντησε στα ερωτήματα για το λόγο που δεν προέβη σε ενέργειες, παρά τις καταγγελίες για μυρωδιά αερίου στις εγκαταστάσεις.
Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου της «Βιολάντα» μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, όπου και θα παραμείνει κρατούμενος έως ότου απολογηθεί.
Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέβη για τις διαδικασίες αναβάθμισης των κατηγοριών, καθώς έχει πλέον σχηματιστεί κατηγορητήριο σε βαθμό κακουργήματος, που περιλαμβάνει έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Τρικάλων και, μετά τη μεταβολή των κατηγοριών, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας συνελήφθη ξανά.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι έρευνες αποκάλυψαν πως πριν από πέντε μήνες υπήρξαν έντονες αναφορές για οσμές αερίου, οι οποίες ωστόσο δεν ελέγχθηκαν ποτέ ουσιαστικά. Πηγές αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που κλήθηκε να αξιολογήσει την κατάσταση αποχώρησε μετά από οικονομική διαφωνία με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμείνει άλυτο.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Συγκεκριμένα, οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις επισημάνσεις, οι δεξαμενές δεν μετακινήθηκαν, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.
«Δεχόμουν πιέσεις από τον ιδιοκτήτη να παραβώ τις προδιαγραφές» ισχυρίστηκε ο υδραυλικός
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η κατάθεση του 70χρονου υδραυλικού που εγκατέστησε τις υπόγειες σωληνώσεις, από τις οποίες ξεκίνησε η διαρροή που οδήγησε στη φονική πυρκαγιά. Ο υδραυλικός υποστήριξε ότι δεχόταν πιέσεις από τον ιδιοκτήτη για να παραβεί τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους. «Όταν με φώναξαν να βάλω τις σωληνώσεις, ήρθα θα είδα ότι είχαν σκάψει έναν λάκκο. Μου λέει ο ιδιοκτήτης "ρίξε μου μία σωλήνα από τη δεξαμενή έως τον τοίχο". Του λέω "Δεν γίνεται έτσι, να ρίξω έναν σωλήνα. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές: μονώσεις, ειδικό βάψιμο και άλλα πολλά. Μου λέει ο ιδιοκτήτης:
"Εγώ δε σε πληρώνω; Κάνε αυτό που σου λέω". Έτσι, αναγκάστηκα να το κάνω».
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία βρίσκονται πλέον στη διάθεση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις τα στελέχη της ΔΑΕΕ καταθέσουν το τελικό έγγραφο πόρισμά τους, το οποίο θα προσδιορίζει με ακρίβεια τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.
Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη με ένταλμα του ανακριτή, σηματοδοτώντας νέα φάση στις έρευνες για την τραγωδία που συγκλόνισε την περιοχή.
