«Βιολάντα»: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου- Η στιγμή της σύλληψής του

Τι οδήγησε στη νέα σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» παραμένει προσωρινά κρατούμενος, μετά τη σύλληψή του και την προθεσμία που έλαβε για να απολογηθεί σε ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης δεν απάντησε στα ερωτήματα για το λόγο που δεν προέβη σε ενέργειες, παρά τις καταγγελίες για μυρωδιά αερίου στις εγκαταστάσεις. Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου της «Βιολάντα» μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, όπου και θα παραμείνει κρατούμενος έως ότου απολογηθεί.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέβη για τις διαδικασίες αναβάθμισης των κατηγοριών, καθώς έχει πλέον σχηματιστεί κατηγορητήριο σε βαθμό κακουργήματος, που περιλαμβάνει έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Τρικάλων και, μετά τη μεταβολή των κατηγοριών, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας συνελήφθη ξανά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι έρευνες αποκάλυψαν πως πριν από πέντε μήνες υπήρξαν έντονες αναφορές για οσμές αερίου, οι οποίες ωστόσο δεν ελέγχθηκαν ποτέ ουσιαστικά. Πηγές αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που κλήθηκε να αξιολογήσει την κατάσταση αποχώρησε μετά από οικονομική διαφωνία με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμείνει άλυτο.