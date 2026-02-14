Τραγωδία στην Αρχαία Ολυμπία: 54χρονος καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Τραγικό περιστατικό στη Νεράιδα της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου ένας 54χρονος καταπλακώθηκε από τρακτέρ και υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Πύργου, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 54χρονος εκτελούσε εργασίες σε χωράφι, όταν υπό άγνωστες για την ώρα συνθήκες, το τρακτέρ του ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, συγχωριανοί του έσπευσαν στο σημείο και τον απεγκλώβισαν, ενώ στη συνέχεια ειδοποίησαν Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Παράλληλα τον έβαλαν σε καρότσα αγροτικού για να κερδίσουν χρόνο λόγω του σοβαρού τραυματισμού να τον μεταφέρουν έως ότου συναντήσουν το ασθενοφόρο.