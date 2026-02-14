Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Τραγωδία στην Αρχαία Ολυμπία: 54χρονος καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Τραγωδία στην Αρχαία Ολυμπία: 54χρονος κ...

Τραγικό περιστατικό

Τραγικό περιστατικό στη Νεράιδα της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου ένας 54χρονος καταπλακώθηκε από τρακτέρ και υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Πύργου, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 54χρονος εκτελούσε εργασίες σε χωράφι, όταν υπό άγνωστες για την ώρα συνθήκες, το τρακτέρ του ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, συγχωριανοί του έσπευσαν στο σημείο και τον απεγκλώβισαν, ενώ στη συνέχεια ειδοποίησαν Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Παράλληλα τον έβαλαν σε καρότσα αγροτικού για να κερδίσουν χρόνο λόγω του σοβαρού τραυματισμού να τον μεταφέρουν έως ότου συναντήσουν το ασθενοφόρο.

Ειδήσεις Τώρα

Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: 75χρονος έχασε τη ζωή του σε σφοδρή σύγκρουση οχημάτων

Αποκαλύψεις για τον «ασφυκτικό θάνατο» του Αλεξέι Ναβάλνι: Δηλητηρίαση με τοξίνη βατράχου- Στο στόχαστρο η Μόσχα

«Βιολάντα»: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου για κακούργημα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αρχαία Ολυμπία Νεκρός Τρακτέρ
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0391\u03c1\u03c7\u03b1\u03af\u03b1 \u039f\u03bb\u03c5\u03bc\u03c0\u03af\u03b1","\u039d\u03b5\u03ba\u03c1\u03cc\u03c2","\u03a4\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03ad\u03c1"]
821140
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις