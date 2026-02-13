Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 14-2-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΝΑ χήρα ΘΕΟΦ. ΜΑΝΙΑΤΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΔΗ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΡΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΝΙΑΤΗ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΙΑΤΗ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΔΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ
ΕΤΩΝ 76
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΑΝΤΩΝ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 12 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚNΑ: ΑΔΡΟΜΑΧΗ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΡΑΦΑΕΛΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΑΤΟ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε το Σάββατο 14-2-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΛΥΚΟΥΔΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ
ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ
(ΕΤΩΝ 94)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΜΠΗΓΑΔΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
----------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ-ΝΤΟΝΤΟΡΟΥ
(ΕΤΩΝ 104)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΟΙ ΠΕΝΘΟΥΝΤΕΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΝΕΝΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΩΓΩ ΝΤΟΝΤΟΡΟΥ
ΜΑΙΡΗ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-------------------
