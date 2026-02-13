Eurovision - Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι τραγουδιστές που θα κάνουν guest σε Β΄ ημιτελικό και μεγάλο τελικό

Με οικοδεσπότες τη μοναδική Μπέττυ Μαγγίρα, τον Γιώργο Καπουτζίδηκαι την Κατερίνα Βρανά, η πρώτη βραδιά του «Eurovision – Sing for Greece 2026»εξελίχθηκε με μεγάλη επιτυχία ενώ με ακόμα μεγαλύτερες εκπλήξεις θα πραγματοποιηθεί ο Β’ ημιτελικός και ο μεγάλος τελικός.

Σε ρυθμούς Eurovision για τα καλά έχει μπει το τηλεοπτικό κοινό από το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου όπου πραγματοποιήθηκε ο Α’ Ημιτελικός που “άνοιξε” την πόρτα του τελικού στους εφτά πρώτους φιναλίστ.

Μια βραδιά με πολύ τραγούδι, ωραίες ερμηνείες και εντυπωσιακές παρουσίες από τους διαγωνιζόμενους.

Μια γιορτινή βραδιά που η αλήθεια είναι πως ξεκίνησε φαντασμαγορικά όταν η Klavdia με την “Αστερομάτα” μας θύμισε τους περσινούς πανηγυρισμούς μας, όταν το κορίτσι με τη σπουδαία φωνή, τα χαρακτηριστικά γυαλιά και το ιδιαίτερα συγκινητικό τραγούδι της κατέκτησε την 6η θέση ανατρέποντας τα προγνωστικά.

Η ΕΡΤ έχει ετοιμάσει σπουδαίες εκπλήξεις και για τις επόμενες δυο βραδιές.

Δυο πασίγνωστοι καλλιτέχνες, μια ανατρεπτική τραγουδίστρια και ένας πολυσυζητημένος τραγουδιστής (και όχι μόνο) θα είναι οι guest star την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr η τραγουδίστρια που θα εμφανιστεί τη βραδιά του Β΄ Ημιτελικού είναι η Τάμτα ενώ τη βραδιά του μεγάλου τελικού όπου θα διακριθεί ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70 διαγωνισμό της γιουροβίζιον, καλεσμένος θα είναι ο Χρήστος Μάστορας.

Οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολούθησουν δυο μοναδικές μουσικές βραδιές με πολλή αγωνία για το αποτέλεσμα αλλά και γνήσια διασκέδαση.