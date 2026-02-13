Ο Τζέιμς Κάμερον για το φιλμ «Hamnet»: «Πλάνταξα στο κλάμα και τις δύο φορές που το είδα»

Μετά τον βετεράνο σκηνοθέτη Τέρενς Μάλικ (Terrence Malick) της "Λεπτής Κόκκινης γραμμής", ένας ακόμη κορυφαίος δημιουργός προστίθεται στους ένθερμους υποστηρικτές του «Hamnet» της Κλόι Ζάο, φιλμ που διεκδικεί 8 βραβεία Όσκαρ και που ήδη έχει φτάσει σε παγκόσμιες εισπράξεις τα 74 εκατ. δολάρια.

Ο δημιουργός του «Avatar» και του "Τιτανικού", ο 71χρονος σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον (James Cameron) φαίνεται πως έχει γοητευτεί από το νέο έργο της βραβευμένης με Όσκαρ, Κλόε Ζάο (Chloé Zhao).

Σε πρόσφατη εκδήλωση στη Σάντα Μόνικα, ο σκηνοθέτης πήρε ο ίδιος συνέντευξη από τη δημιουργό, ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι παρακολούθησε δύο φορές το φιλμ το οποίο τον συγκίνησε βαθύτατα.

«Πλάνταξα και τις δύο φορές που την παρακολούθησα, σε πολλά σημεία της ταινίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζέιμς Κάμερον. Απευθυνόμενος στη Ζάο, πρόσθεσε: «Η υπερδύναμή σου είναι η ενσυναίσθηση. Αναρωτιέμαι, λοιπόν, τι δουλειά έχει ένας άνθρωπος σαν εσένα στο Χόλιγουντ;». Η στήριξη του Κάμερον έρχεται σε συνέχεια της αποκάλυψης ότι ο Τέρενς Μάλικ απέστειλε προσωπική επιστολή στη Zάο στην οποία χαρακτήρισε το «Hamnet», «μεγαλειώδες έργο».

Στη λίστα των δημιουργών που δηλώνουν εντυπωσιασμένοι περιλαμβάνονται επίσης ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Μπονγκ Τζουν Χο των Οσκαρικών "Παράσιτων", ο οποίος ανέφερε ότι η ταινία λειτούργησε «θεραπευτικά» γι΄αυτόν καθώς και ο Ντενίς Βιλενέβ, που παραδέχτηκε πως την έχει ήδη παρακολουθήσει δύο φορές. Παράλληλα, ο Ιάπωνας Χιντέο Κοτζίμα σημείωσε ότι το «Hamnet» διαθέτει τη δύναμη «να επαναπροσδιορίσει την τέχνη του κινηματογράφου».

Σημειώνεται ότι το φιλμ "Άμνετ" που στη χώρα μας ήδη το έχουν παρακολουθήσει πάνω από 100.000 θεατές (συνεχίζεται και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε) έχει λάβει οκτώ (8) υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α' Γυναικείου Ρόλου για την Τζέσι Μπάκλεϊ, η οποία λογίζεται και ως το φαβορί.

Στην κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ της Μάγκι Ο'Φάρελ, η βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτις (Nomadland) ξετυλίγει το νήμα του έρωτα και της απώλειας που ενέπνευσαν τον Σαίξπηρ να γράψει το εμβληματικό του αριστούργημα, τον «Άμλετ», σύμφωνα με το World of Reel. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Πολ Μέσκαλ, Τζον Άλγουιν, Έμιλι Γουάτσον και Ντέιβιντ Γουίλμοτ.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ