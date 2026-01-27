Το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια πάει Alpha

Μετά το φινάλε της περασμένης Δευτέρας που προκάλεσε μεγάλη αίσθηση, το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια ανοίγει… δρόμο για την ελεύθερη τηλεόραση, με βάση τη Reallife.

H σειρά για το ριφιφί του αιώνα, που καθήλωσε το συνδρομητικό κοινό της Cosmote TV και έγινε δημοφιλές θέμα στο «X», θα έχει και δεύτερη μετάδοση, αυτή τη φορά σε ελεύθερο περιβάλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «Ριφιφί» με πρωταγωνιστές τους Ευαγγελία Μουμούρη, Πάνο Βλάχο, Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο κλείδωσε να μεταδοθεί στον Alpha.

Το κανάλι του Ομίλου Βαρδινογιάννη και της United Group (Nova) φέρεται να ήλθε σε συμφωνία με την Cosmote TV και να εξασφάλισε τα δικαιώματα ελεύθερης μετάδοσης της σειράς έξι επεισοδίων.

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται συμφωνία μεταξύ της Cosmote και του Alpha. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη σειρά του Σ. Τσαφούλια με την Cosmote TV, το «Έτερος εγώ»,

μεταδόθηκε στην ελεύθερη τηλεόραση από το Star, ενώ οι «17 κλωστές» πριν από δύο χρόνια στο Mega.

