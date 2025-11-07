Το λάθος που κάνουν οι γυναίκες μετά τα 45 και μπλοκάρει την απώλεια βάρους

Η περίοδος της περιεμμηνόπαυσης και της εμμηνόπαυσης φέρνει σημαντικές ορμονικές αλλαγές που δυσκολεύουν την απώλεια βάρους.

Η κατανόηση των σωστών πρακτικών είναι καθοριστική για την υγεία και την σωστή φόρμα.

Όπως αναφέρει το bovary.gr μετά τα 45, το γυναικείο σώμα εισέρχεται σε μια φάση ορμονικής μετάβασης, γνωστή ως περιεμμηνόπαυση, που προηγείται της εμμηνόπαυσης. Η σταδιακή μείωση των επιπέδων των οιστρογόνων επιβραδύνει τον μεταβολισμό και ευνοεί την αποθήκευση λίπους, κυρίως στην περιοχή της κοιλιάς.

Παρά τις αλλαγές αυτές, η αντίδραση πολλών γυναικών είναι η ίδια: Περικόπτουν δραστικά τις θερμίδες και αυξάνουν την ένταση της γυμναστικής. Ωστόσο, οι μέθοδοι που παλαιότερα απέδιδαν φαίνεται να μην λειτουργούν πλέον, οδηγώντας σε απογοήτευση.

Δείτε το λάθος που κάνουν οι γυναίκες πάνω από τα 45 και δεν χάνουν βάρος

Η ειδικός στην εμμηνόπαυση, δρ Σακέτι, επισημαίνει ένα κρίσιμο λάθος που κάνουν το 90% των γυναικών άνω των 45 ετών. Προειδοποιεί πως η υπερβολική ένταση στην άσκηση, που θεωρείται λογική λύση, στην πραγματικότητα αυξάνει το χρόνιο στρες, το οποίο εμποδίζει την απώλεια βάρους.

Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σταματήστε να βασανίζεστε με εξαντλητικές προπονήσεις, δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα». Πολλές γυναίκες πιστεύουν πως πρέπει να γυμνάζονται όλο και πιο σκληρά για να αντισταθμίσουν τις ορμονικές αλλαγές, όμως συμβαίνει το αντίθετο.

Η σωματική δραστηριότητα παραμένει απαραίτητη, αλλά πρέπει να προσαρμόζεται στην νέα αυτή φάση της ζωής. Η δρ Σακέτι συμβουλεύει: «Όταν νιώθετε μεγάλη κούραση, μειώστε την ένταση. Επικεντρωθείτε σε ήπιες και ποικίλες δραστηριότητες». Συνιστά ενδυνάμωση με ελαφριά βαράκια και ήπια αεροβική άσκηση.

Η γυμνάστρια Μπερένγκερ Φιλιπόν προτείνει τουλάχιστον 30 λεπτά καθημερινής άσκησης, όσο πιο ποικίλη γίνεται. Υπογραμμίζει τη σημασία της γυμναστικής στο σπίτι. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να βελτιωθεί ο μεταβολισμός κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η αύξηση της πρόσληψης πρωτεϊνών βοηθά στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και στην ενεργοποίηση των θερμίδων. Η διαχείριση του στρες και η ποιότητα του ύπνου είναι επίσης καθοριστικές, καθώς το χρόνιο στρες και η έλλειψη ύπνου ανεβάζουν τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης που ευνοεί την αποθήκευση λίπους στην κοιλιά.