Τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες

Γιατί υπάρχει συχνά ένταση μεταξύ των παππούδων και των γονιών όταν πρόκειται για τα εγγόνια;

Το να βλέπεις το παιδί σου να γίνεται γονιός και να φροντίζει το εγγόνι σου είναι μία από τις μεγάλες χαρές που προσφέρει η ζωή.

Παρόλα αυτά, οι παππούδες συχνά εκφράζουν ανεπιθύμητες απόψεις για τις αποφάσεις που παίρνουν οι γονείς, από την ώρα που θα πρέπει να πάνε για ύπνο και τα γεύματα, μέχρι τις γενικές στάσεις για την πειθαρχία.

Ακολουθούν μερικά από τα πιο συχνά λάθη που κάνουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες, σύμφωνα με την Washington Post.

Μη αποδοχή του γεγονότος ότι οι γονεϊκές πρακτικές αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου

Υπάρχουν πραγματικές αλλαγές που συμβαίνουν με το πέρασμα του χρόνου στις γονεϊκές πρακτικές.

Περίπου 4 γενιές πριν, οι γονείς αποφάσισαν ότι δεν θα χτυπούν τα παιδιά τους, κάτι που αποτελούσε συνειδητή πρακτική της ανατροφής στη δεκαετία του 1930.

Επίσης, τα τελευταία 25 χρόνια έχουν αλλάξει πολλά στα θέματα της διατροφής και πλέον οι περισσότεροι γονείς προσέχουν πόση ζάχαρη θα καταναλώσουν τα παιδιά τους, πόσα λιπαρά και άλλα στοιχεία της διατροφής τους.

Ωστόσο, μερικοί παππούδες θέλουν να είναι πιο χαλαροί σχετικά με τα γλυκίσματα, τον χρόνο στην οθόνη ή ακόμα και την επίβλεψη, κάτι που δημιουργεί σύγκρουση με γονείς που τα θεωρούν όλα πολύ πιο σοβαρά.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες να προσέξουν, διότι τώρα έχουν διαφορετικό ρόλο και όχι γονικό, γι’ αυτό είναι σημαντικό να ακούν τα παιδιά τους τι θέλουν για τα εγγόνια τους και να μην παίρνουν πρωτοβουλίες που καταπατούν τις συνήθειες των παιδιών.

Κατηγορώντας τον σύντροφο του παιδιού σας

Δεν θέλετε να βρεθείτε σε σύγκρουση με το παιδί σας για το εγγόνι σας. Δεν θέλετε να βρεθείτε σε σύγκρουση με το παιδί σας για τον σύντροφο του παιδιού σας και είναι σημαντικό όσο μπορείτε, οι παππούδες και τις γιαγιάδες να σεβαστείτε αυτήν την οικογενειακή μονάδα.

Καλό θα ήταν να γνωρίζεται ότι το παιδί σας είναι αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και θυμηθείτε ότι αν αγαπάτε το ρόλο του παππού, χρωστάτε πολλά στον σύντροφο που το έκανε δυνατό.

Και αν βρείτε τον εαυτό σας να προτείνει κάτι, να το δείτε ως πρόταση που απευθύνετε σε αυτήν την οικογενειακή μονάδα, μην πάτε πίσω από την πλάτη του άλλου γονιού.

Υποθέτοντας ότι η δυσκολία του εγγονού είναι ευθύνη των γονιών

«Θυμηθείτε πόσο άσχημα αισθάνεστε όταν το παιδί σας δεν είναι χαρούμενο ή δεν τα πηγαίνει καλά ή περνάει μια δύσκολη περίοδο; Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να πείτε “Σας το είπα!” ή να επισημάνετε ότι το σπίτι είναι υπερβολικά ακατάστατο ή υπερβολικά αυστηρά οργανωμένο», αναφέρει η Perri Klass, παιδίατρος.



Λόγω των περίπλοκοτήτων της γονεϊκότητας, είναι σπάνιο να αποδοθεί η δυστυχία ενός παιδιού σε έναν μόνο παράγοντα, και οι γονείς συχνά αναλαμβάνουν ευθύνες για τα πάντα, ακόμη και για πράγματα που δεν ελέγχουν.

Αν υπάρχει εγγονός με πρόβλημα, να είστε μέρος του συστήματος υποστήριξης του παιδιού και των γονιών του. Ρωτήστε πώς μπορείτε να βοηθήσετε και ακούστε όταν θέλουν να μιλήσουν, συμβουλεύουν οι ειδικοί.

Κάνοντάς το καβγά αντί συζήτησης

Όσον αφορά τα εμβόλια, καθώς είστε από τους μεγαλύτερους ενήλικες που θα φροντίζουν αυτό το παιδί, έχετε συμφέρον να ξέρετε ότι το παιδί είναι εμβολιασμένο για ιλαρά, RSV, κ.λπ.

Δεν θέλετε να δείτε το εγγόνι σας άρρωστο με ιλαρά (τον πιο μεταδοτικό ιό στον κόσμο) για πολλούς λόγους.

«Αλλά σας λέω επίσης, ως παιδίατρος, ότι αυτές μπορεί να είναι πολύ δύσκολες συζητήσεις, τόσο στο σπίτι όσο και στο δωμάτιο εξετάσεων του παιδίατρου, και πρέπει να προσπαθήσετε να παραμείνετε σεβαστικοί, να είστε σαφείς ότι μιλάτε από αγάπη και ανησυχία, να εκθέσετε την περίπτωση σας, να αφήσετε το θέμα ανοιχτό αν είναι απαραίτητο και να επιστρέψετε σε αυτό και να μην αφήσετε να κυριαρχήσει η συζήτηση στη σχέση σας», εξηγεί η δρ. Klass.

Και πρέπει σίγουρα να δώσετε το καλό παράδειγμα, κάνοντάς το σαφές ότι εσείς κάνετε όλα τα συνιστώμενα εμβόλια.

Παρεμβαίνοντας πολύ συχνά, ειδικά όταν δεν σας ζητήθηκε

Το να επιλέξετε τις μάχες σας είναι μεγάλο μέρος της γονεϊκότητας. Κάθε γονιός ενός νήπιου το μαθαίνει αυτό, και κάθε γονιός ενός εφήβου το μαθαίνει ακόμα περισσότερο.

Υπάρχουν ζητήματα που θα προκύψουν στην πορεία, αλλά επιλέξτε προσεκτικά τα θέματα και τα λόγια σας με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή.

Ο στόχος αυτής της όλης προσπάθειας είναι να βοηθήσετε το πολύτιμο εγγόνι σας να εξελιχθεί σε υπεύθυνο ενήλικα που μπορεί να κάνει σωστές επιλογές.

Το κάνατε αυτό μια φορά, με το δικό σας παιδί, οπότε ξέρετε ότι είναι εφικτό και όσο περισσότερο αναγνωρίζετε και σέβεστε αυτές τις επιλογές καθώς τις κάνει το παιδί σας, τόσο περισσότερο θα τιμάτε το νέο σας ρόλο και θα βοηθάτε όλους να καταλάβουν τι απαιτείται για να δημιουργηθεί μια οικογένεια.