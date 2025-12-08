Αχαΐα: Eπί ποδός οι αγρότες- Έκλεισαν την Περιμετρική της Πάτρας και στα δύο ρεύματα

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία

ΝΕΟΤΕΡΟ Σε αποκλεισμό της Περιμετρικής της Πάτρας και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Γλαύκου προχώρησαν αγρότες με τα τρακτέρ τους. Η Ολυμπία Οδός ενημερώνει ότι γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων προς το τοπικό δίκτυο μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Οβρυάς. ΝΩΡΙΤΕΡΑ Προς την Περιμετρική στο ύψος του Γλαύκου κατευθύνονται οι αγρότες που ξεκίνησαν με τα τρακτέρ τους από του Κουρλαμπά

Επί ποδός παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι και στην Αχαΐα και για σήμερα έχουν προγραμματίσει αυτοκινητοπορεία προς την Πάτρα και στη συνέχεια συλλαλητήριο έξω από τα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Γύρω στις 12 αγρότες ξεκίνησαν από του Κουρλαμπά με κατεύθυνση την Πάτρα. Η χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας κατέληξε ομόφωνα στην απόφαση για κλιμάκωση των δράσεων, θεωρώντας ότι οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Η Ομοσπονδία βρίσκεται σε στενό συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή ενότητα και κοινή γραμμή σε όλη τη χώρα. Στη συγκέντρωση αναμένεται να συμμετάσχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Καλάβρυτα και την Αιγιάλεια.

