Πάτρα: Το πεζοδρόμιο - "βοτανικός κήπος" της Έλληνος Στρατιώτου - ΦΩΤΟ

Τα χόρτα, οι κάδοι και τα απορρίμματα στα όρια των πεζοδρομίων της Πάτρας ή ακόμη και πάνω σε αυτά, τείνoυν να γίνουν κανονικότητα, όμως διαπιστώνονται και ακρότητες.

Στη συμβολή της οδού Έλληνος Στρατιώτιου με την Λάρνακος ξεκινά ένα πεζοδρόμιο το οποίο πνίγεται σε μια "ζούγκλα" από χόρτα μεγάλου ύψους και καταλήγει σε κάδους και μια κολώνα της ΔΕΗ, που κυριολεκτικά φράζουν τα πάντα.

Κανείς δεν περπατάει σε αυτό το πεζοδρόμιο και επί της οδού Λάρνακος. Στο ύψος της Αθηνών αντικρίζεις περισσότερο ένα παρτέρι οριοθετημένο από ρείθρα πεζοδρομίου παρά ένα ολοκληρωμένο πεζοδρόμιο. Ισως γιατί εκεί δεν τοποθετήθηκαν ποτέ πλάκες πεζοδρομίου.

Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ζητούν τη στοιχειώδη μέριμνα και για αυτούς και ώστε σε μια πολυσύχναστη περιοχή της Έλληνος Στρατιώτου - όπου υπάρχει ένα δυναμικό εμπορικό κέντρο - οι πολίτες να κινούνται με ευκολία και ασφάλεια στα πεζοδρόμιά τους.