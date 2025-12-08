Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Το πεζοδρόμιο - "βοτανικός κήπος" της Έλληνος Στρατιώτου - ΦΩΤΟ

Πάτρα: Το πεζοδρόμιο - "βοτανικός κ...
Πομώνης Γιάννης
[email protected] , Facebook Page

Χόρτα και κάδοι έχουν καταργήσει πεζοδρόμιο σε κεντρικό σημείο της περιοχής περιοχής, στην Έλληνος και Λάρνακος

Τα χόρτα, οι κάδοι και τα απορρίμματα στα όρια των πεζοδρομίων της Πάτρας ή ακόμη και πάνω σε αυτά, τείνoυν να γίνουν κανονικότητα, όμως διαπιστώνονται και ακρότητες.

Στη συμβολή της οδού Έλληνος Στρατιώτιου με την Λάρνακος ξεκινά ένα πεζοδρόμιο το οποίο πνίγεται σε μια "ζούγκλα" από χόρτα μεγάλου ύψους και καταλήγει σε κάδους και μια κολώνα της ΔΕΗ, που κυριολεκτικά φράζουν τα πάντα.

Κανείς δεν περπατάει σε αυτό το πεζοδρόμιο και επί της οδού Λάρνακος. Στο ύψος της Αθηνών αντικρίζεις περισσότερο ένα παρτέρι οριοθετημένο από ρείθρα πεζοδρομίου παρά ένα ολοκληρωμένο πεζοδρόμιο. Ισως γιατί εκεί δεν τοποθετήθηκαν ποτέ πλάκες πεζοδρομίου.

Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ζητούν τη στοιχειώδη μέριμνα και για αυτούς και ώστε σε μια πολυσύχναστη περιοχή της Έλληνος Στρατιώτου - όπου υπάρχει ένα δυναμικό εμπορικό κέντρο - οι πολίτες να κινούνται με ευκολία και ασφάλεια στα πεζοδρόμιά τους.

Ειδήσεις Τώρα

Ζάκυνθος: «Mάζεψα το πίτμπουλ γιατί ήταν ετοιμοθάνατο και αυτό σκότωσε τον γιο μου» λέει συντετριμμένος ο πατέρας του 2χρονου Λίο

Μουσείο Λούβρου: Διαρροή νερού κατέστρεψε 400 σπάνια βιβλία των Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων

Λειψυδρία στην Αττική: Ο Μόρνος έχασε απόθεμα 40% σε δύο χρόνια

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πεζοδρόμια Έλληνος Στρατιώτου

Ειδήσεις