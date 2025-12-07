Ζάκυνθος: «Mάζεψα το πίτμπουλ γιατί ήταν ετοιμοθάνατο και αυτό σκότωσε τον γιο μου» λέει συντετριμμένος ο πατέρας του 2χρονου Λίο

Συγκλονίζει ο πατέρας του δίχρονου αγοριού στη Ζάκυνθο, το οποίο έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση πίτμπουλ που η οικογένεια είχε περιθάλψει και φιλοξενούσε προσωρινά, μέχρι να βρεθεί νέος ιδιοκτήτης.

«Ποιος γονιός δεν λατρεύει τα παιδιά του και δεν είναι η αδυναμία του; Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα. Δεν άκουσα κάτι άλλο, ούτε μετά θυμάμαι κάτι άλλο. Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του» είπε ο πατέρας του μικρού Λίο μιλώντας στο Mega.

Το πίτμπουλ το οποίο βρισκόταν δεμένο με αλυσίδα στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας στο χωριό Άγιος Λέοντας, το είχε σώσει ο πατέρας του αγοριού, όταν το είχε βρει σε κακή κατάσταση στο δρόμο.

«Γι' αυτά τα πράγματα, ευθύνονται οι κυνηγοί που έρχονται γύρω - γύρω από το σπίτι και παρατάνε σκυλιά και καλούν τον έναν, καλούν τον άλλον και πήγα το μάζεψα αυτό το σκυλί, γιατί ήταν ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε τον γιο μου».

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του: