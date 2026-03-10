Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για παράνομα τυχερά παιχνίδια – Συλλήψεις σε Πάτρα και Αγρίνιο

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με δράση σε πολλές περιοχές της χώρας – 17 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στον χώρο των παράνομων τυχερών παιχνιδιών, με επιχειρήσεις και συλλήψεις να πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, στην Πάτρα και το Αγρίνιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την επιχείρηση συντονίζουν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα οποία προχώρησαν σε ταυτόχρονες εφόδους σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα που, σύμφωνα με τις αρχές, είχε αποκομίσει μεγάλα χρηματικά ποσά από τη διοργάνωση παράνομων παιγνίων, αλλά και από πρακτικές εξαπάτησης πελατών.
Οι έρευνες των αστυνομικών πραγματοποιούνται σε Πάτρα, Αγρίνιο, Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς η φερόμενη εγκληματική οργάνωση φαίνεται πως είχε αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο δραστηριοτήτων σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη
