Ακίνητα: Ποιοι και γιατί θα πληρώσουν φέτος διπλάσιο ΕΝΦΙΑ

Διπλάσιο ΕΝΦΙΑ θα κληθούν να πληρώσουν οι τράπεζες, τα funds και οι διαχειριστές δανείων (servicers) που έχουν στην κατοχή τους κλειστά ακίνητα.

Η επιβάρυνση αυτή θα ισχύσει από φέτος μέχρι το 2028. Ωστόσο από το εν λόγω «καπέλο», απαλλάσσονται μόνο όσοι έχουν ακίνητα που ήταν μισθωμένα για τουλάχιστον ένα εξάμηνο το 2025 από αυτή της επιβολής του φόρου.

Η διάταξη



Σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα, από φέτος θα τεθεί σε ισχύ η διάταξη για την επιβολή προσαύξησης 100% στον κύριο φόρο του ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στα δικαιώματα επί κατοικιών, διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, που ανήκουν σε τράπεζες, funds, servicers και συνδεόμενα νομικά πρόσωπα, όπως τα δικαιώματα αυτά αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9, στον Πίνακα 1, στη στήλη 9 «Κατηγορία Ακινήτου», με κωδικούς 1 «Κατοικία ή Διαμέρισμα πλην μονοκατοικίας» και 2 «Μονοκατοικία»). Υπενθυμίζεται δε πως η εν λόγω διάταξη ψηφίσθηκε το 2025.

Διευκρινίζεται πως η προσαύξηση για τα ακίνητα αυτά επιβάλλεται στον κύριο φόρο.

Μάλιστα η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να παρέχει στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία για τα ακίνητα που κατέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα, οι αγοραστές και οι διαχειριστές πιστώσεων ύστερα από κατάθεση σχετικού εγγράφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος. Και αυτό διότι η ΤτΕ είναι η αρμόδια εποπτική αρχή.

Αξίζει να σημειωθεί πως, η άντληση των στοιχείων των μισθωμένων ακινήτων γίνεται από τις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ. Ειδικά για το έτος 2026, τα στοιχεία των μισθωμένων ακινήτων για τουλάχιστον 6 μήνες εντός του 2025, δύνανται να διαβιβάζονται, έως σήμερα 2 Μαρτίου 2026, από τους υπόχρεους στην ΑΑΔΕ, με υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ, του ΑΤΑΚ και προαιρετικά του Αριθμού Καταχώρισης Μισθωτηρίου.

Τι άλλο αναφέρει η απόφαση

Επιπλέον στην απόφαση επισημαίνονται τα εξής:

Ο υπολογισμός της προσαύξησης γίνεται με αυτόματο τρόπο με την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

Εάν η φορολογική διοίκηση λάβει μεταγενέστερα πληροφορίες που δείχνουν ότι έπρεπε να επιβληθεί προσαύξηση σε κάποιο ακίνητο, τότε θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ,θα εκδώσει νέα πράξη προσδιορισμού φόρου και θα την κοινοποιήσει στον φορολογούμενο.

Εάν έχει γίνει υπολογισμός της προσαύξησης στον ΕΝΦΙΑ για κάποιο ακίνητο ενώ δεν έπρεπε, τότε θα ζητηθεί να γίνει επανέλεγχος και επανεκκαθάριση του φόρου. Εάν η αίτηση γίνει δεκτή, τότε η ΑΑΔΕ θα εκδώσει νέα πράξη ΕΝΦΙΑ, ενώ εάν απορριφθεί τότε θα εκδοθεί πράξη απόρριψης, όπου θα αναγράφεται ο λόγος που απορρίφθηκε.

Αξιοσημείωτο είναι δε πως περίπου 8.300 ακίνητα έχουν οι τράπεζες, ενώ οι servicers επιπλέομν 11.000. Από τον αριθμό αυτόν, τα 7.000 είναι οικιστικά και το συνολικό κόστος του επιπρόσθετου φόρου υπολογίζεται στα σχεδόν 20 εκατ. ευρώ.

