Ο Δημήτρης Κουφοντίνας για την 17 Νοέμβρη και την στρατολόγησή του στην οργάνωση

Στο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για την 17 Νοέμβρη, μίλησε για πρώτη φορά, μέσα από τη φυλακή, ο αρχιεκτελεστής της τρομοκρατικής οργάνωσης, Δημήτρης Κουφοντίνας.

Ο «φαρμακοχέρης» ή «Λουκάς», εξήγησε στον «Φάκελο 17Ν» πότε αποφάσισε να ενταχθεί στην οργάνωση και να ξεκινήσει τις δολοφονίες.

Όπως είπε «και η δικιά μας γενιά, η δικιά μου, το κομβικό σημείο ήταν η εξέγερση του Πολυτεχνείου όταν διαπιστώσαμε ότι τα βασικά σημεία της εξέγερσης δεν θα μας άφηναν να τα πετύχουμε ειρηνικά. Έτσι γίνεται ένας νέος να περάσει στην απέναντι όχθη. Έτσι γίνεται και ακούει τα λόγια του Τσε Γκεβάρα όταν έλεγε να αφήσουμε τις επευφημίες στις εξέδρες και να μπούμε εμείς οι ίδιοι στην αρένα να μοιραστούμε τη μοίρα των μονομάχων. Αυτό που μας έθελξε στον Τσε Γκεβάρα ήταν η συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και την πράξη»

«Ένας νέος από αυτή την γενέθλια πολιτική πράξη του πολυτεχνείου μέχρι να φτάσει σε ένταξη στη 17Ν είναι ένας μακρύς δρόμος, Το ΠΑΣΟΚ του 1974 για έναν νέο 16 ετών τότε ήταν ένας χώρος που μιλούσε για αυτοδιαχείριση, σοσιαλισμός, αυτοοργάνωση, έλεγε "έξω οι βάσεις", "όχι στην ΕΟΚ των μονοπωλίων". Ως αφετηρία ήταν μια λογική επιλογή. Ο Χρήστος Κασσίμης του ΕΛΑ ήταν στη νεολαία της Ένωσης Κέντρου. Όσο λογικό μπορεί να ήταν ως αφετηρία, το ίδιο λογική ήταν και η σύντομη αποχώρηση για να ακολουθήσουμε από εκεί για να ακολουθήσουμε άλλους δρόμους, τους ακηδεμόνευτους αγώνες της αντιπολίτευσης μέχρι να καταλήξουμε στην οργάνωση.

Ο ίδιος περιέγραψε, επίσης, ότι «άκουσα πρώτη φορά το όνομα της οργάνωσης το 1976. Ήμουν στο Καπνοχώρι το πατρικό στις Σέρρες, ακούσαμε την είδηση για τη εκτέλεση του αρχιβασανιστή Μάλλιου. Θυμάμαι τον κομμουνιστή παππού στο μισοσκόταδο άστραψαν τα μάτια μας και είπε δικά μας παιδιά ήταν. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα»