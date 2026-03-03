Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Η βασιλική οικογένεια έπινε καφέ μέσα στον πανικό των ιρανικών επιθέσεων

Οι ισχυρές εκρήξεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το Ιράν ως αντίποινα που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις, δεν σταμάτησαν τη ζωή στη χώρα.

Οι ηγέτες και αξιωματούχοι -η βασιλική οικογένεια κυρίως των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων- ο πρόεδρος των Εμιράτων Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, μαζί με τον διάδοχο του Ντουμπάι Σεΐχη Χαμντάν μπιν Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και τον υπουργό Άμυνας της χώρας, βρέθηκαν στο Dubai Mall για καφέ μέσα στον χαμό με τις επιθέσεις από drones του Ιράν.

Με έναν διαφορετικό τρόπο προσπάθησαν να καθησυχάσουν και να ηρεμήσουν οι ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τους κατοίκους της χώρας τους εν μέσω των αναχαιτίσεων των ιρανικών drones.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο Χ, οι αξιωματούχοι των Εμιράτων όχι μόνο έκαναν βόλτα στο εμπορικό κέντρο αλλά έκατσαν και απόλαυσαν καφέ και γεύμα.