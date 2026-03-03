Κι αν μια έκτακτη ανάγκη «χτυπήσει» την Πάτρα; Δείτε τους χώρους συγκέντρωσης και διαφυγής

Στους δρόμους της Πάτρας, συχνά πυκνά, τραβούν την προσοχή κίτρινες πινακίδες που πολλοί πολίτες ίσως αγνοούν ή δεν καταλαβαίνουν αμέσως τη σημασία τους.

Πρόκειται για ενημερωτικές πινακίδες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων, που υποδεικνύουν σημεία συγκέντρωσης πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά και δρόμους διαφυγής όπου κρίνεται απαραίτητο.

Στην Πάτρα έχουν οριστεί συνολικά 14 τέτοιοι χώροι, σε στρατηγικά σημεία της πόλης. Από την πλατεία Γεωργίου και την πλατεία Όλγας μέχρι το Παμπελοποννησιακό Στάδιο, το πάρκο του Αγίου Αλεξίου, καθώς και τα δημοτικά πάρκινγκ στις οδούς Παπαφλέσσα, Ηρώων Πολυτεχνείου και Πατρών Κλάους.

Πρόκειται για σημεία που έχουν χαρτογραφηθεί ως ασφαλείς υποδοχείς πληθυσμού, αν ποτέ απαιτηθεί μαζική εκκένωση ή απομάκρυνση από το κέντρο της πόλης.

Συνολικά, μαζί με όλα τα τοπικά διαμερίσματα, πρόκειται για 126 χώρους.

Ως οδοί διαφυγής των πολιτών από το κέντρο της Πάτρας προς το θαλάσσιο μέτωπο ορίζονται οι παρακάτω οδοί:

Τριών Ναυάρχων

Ρήγα Φεραίου

Γεροκωστοπούλου

Αγ. Νικολάου

Δείτε αναλυτικά του χώρους συγκέντρωσης σε έκτακτη ανάγκη ανά τοπικό διαμέρισμα

Αρκτικό Διαμέρισμα

1. Μπάλλα - Κεντρική Πλατεία

2. Βούντενη - Εκκλησία Αγ. Δημητρίου

3. Άνω Συχαινά - Νέα Κεντρική Πλατεία

4. Κάτω Συχαινά - Πλατεία Αμπελοκήπων

Βρύσες (Αρτεμισίου & Καφηρέως)

5. Βελβίτσι - Πλατεία Χάραδρου

6. Λιαπέικα - Πάρκιν Αρχαιολογικού Χώρου

7. Άνω Προάστειο - Πάρκιν Τόφαλος

8. Συνοικία Νεάπολης - Πλάι Περιμετρικής

9. Παραλία Προαστείου Πατρών - Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής

10. Καστελόκαμπος - Παραλία

11. Δροσιά - Άνω Καστελόκαμπος - Γραφεία Συλλόγου

12. Κοτρώνι - Πλατεία Ελλήνων Λογοτεχνών

13. Γούβα - Παλιό Γήπεδο (Κανακάρη & Φιλελλήνων)

14. Ζαβλάνι - Γήπεδο Μπάσκετ (Οδός Αχ. Συμπολιτείας)

15. Αμπελόκηποι - Πλατεία Αμπελοκήπων

16. Ανθούπολη - Κεντρική Πλατεία

Παλιό Γήπεδο (Έναντι Ερμουπόλεως 26)

Νότιο Διαμέρισμα

1. Πλατεία Παπανδρέου

2. Πλατεία Εργατικών Κατοικιών Ταραμπούρα

3. Πάρκινγκ Σφαγείων «Πολιτεία»

4. Πλατεία Εργατικών Κατοικιών Πάτρα 8

5. Πλατεία Κρύα Ιτεών – Μαρκιανού

6. Πλατεία Εργατικών Κατοικιών Ανθείας

Ανατολικό Διαμέρισμα

1. Περιοχή Γηροκομείου - Πλατεία Γηροκομείου

2. Αρόη - 4ο Γενικό Λύκειο Αρόης 11

3. Σαμάκια - Πλατεία Αγ. Σκέπης

4. Διάκου - Λυκοχώρου - Ι.Ν. Αγ. Αρτεμίου – Parking Ι.Μ.

Κεντρικό Διαμέρισμα

1. Κέντρο Πάτρας - Πλατεία Γεωργίου Α΄

2. Πλατεία Όλγας

3. Πλατεία Παπανδρέου

4. Πλατεία Βλατερού

5. Γήπεδο Παναχαϊκής

6. Παμπελοποννησιακό Εθνικό Στάδιο Πατρών

7. Πλατεία 3 Συμμάχων

8. Ι.Ν. Αγ. Ανδρέα

9. Πλατεία Ελευθερίας

10. Πλατεία Υψηλών Αλωνίων

11. Πάρκο Αγ. Αλεξίου

12. Δημοτικό Parking Οδού Παπαφλέσσα & Ακτή Δυμαίων

13. Δημοτικό Parking Οδού Ηρώων Πολυτεχνείου

14. Δημοτικό Parking Οδού Πατρών Κλάους

15. Περιοχή Δεξαμενής - Παπαδιαμαντοπούλου

16. Πλατεία Πυροσβεστείου

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου

1. Κοινότητα Αγ. Βασιλείου - Γήπεδο Δημοτικής Κοινότητας

2. Κεντρική Πλατεία Αγ. Βασιλείου

3. Προαύλιο Εκκλησίας

4. Παραλία Παπανικολάου

5. Όλα Τα Σημεία Της Παραλίας



Δημοτική Κοινότητα Βραχνεΐκων

1. Βραχνέικα - Πλατεία – Ι.Ν. Επι Της Οδού Μαραγκοπούλου & Βασιλογάμβρου

2. Δημοτικό Γήπεδο Βραχνεΐκων

3. Όλα Τα Σημεία Της Παραλίας

4. Θωμεϊκά - Διασταύρωση Οδού Λαπαθιώτη & Κοιμ. Θεοτόκου (38.124377 – 21.659006)

5. Μοιραΐκα - Τέρμα Οδού Λόρδου Βύρωνα (38.129366 – 21.646099)

6. Οδός Βιομηχανικής Περιοχής – Special Γεύση Café (38.134481 – 21.637322)



Δημοτική Κοινότητα Μιντιλογλίου

1. Προαύλιο Χώρος Επι Της 25 Μαρτίου Ελαιουργικός Συνεταιρισμός

2. Δημοτικό Σχολείο Επι Αγ. Κων/νου

3. Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής



Δημοτική Κοινότητα Οβρυάς

1. Κοινότητα Οβρυάς - Κεντρική Πλατεία Οβρυάς «Γ. Παπανδρέου» Οδός Δημοκρατίας

2. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης

3. Πλατεία Αγίας Λαύρας



Δημοτική Κοινότητα Παραλίας

1. Παραλία Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Προδρόμου (25ης Μαρτίου & Αγ. Ιωάννου)

2. Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Πατρών Πύργου 50)

3. Κεντρική Πλατεία Εργατικών Κατοικιών (Οδός Αναγνωστοπούλου)

4. Πλατεία Δημοκρατίας (Πατρών Πύργου & 25ης Μαρτίου – EVA)

Δημοτική Κοινότητα Ρίου

Ρίο - Γήπεδο Ρίου

Ανατολική Προβλήτα

Δυτική Προβλήτα

Παραλία Καστελλοκάμπου

Parking Ξενοδοχείου Πόρτο Ρίο

Όλα Τα Σημεία Της Παραλίας

Δημοτική Κοινότητα Σαραβαλίου

Σαραβάλι - Κεντρική Πλατεία Σαραβαλίου (Στο Μεγάλο Πλάτανο Στην Εκκλησία)

Σαραβάλι - Κεφαλόβρυσο - Δημοτικό Σχολείο Σαραβαλίου

Σαραβάλι - Κεφαλόβρυσο - Δημοτικό Γήπεδο «Κώστας Ζάρας» Περιμετρική

Δεμενίκα - Μπροστά Από Την Εκκλησία Των Αγ. Θεοδώρων – Ειρήνης & Φιλίας

Αγ. Στέφανος - Μπροστά Από Την Εκκλησία Του Αγ. Ραφαήλ

Τοπική Κοινότητα Ακταίου

Ακταίο - Κεντρική Πλατεία Επι Της Οδού Εγνατίας

Όλα Τα Σημεία Της Παραλίας

Τοπική Κοινότητα Άνω Καστριστίου

Άνω Καστρίτσι - Κεντρική Πλατεία «Άγιοι Σαράντα»

Τοπική Κοινότητα Αραχωβιτικών

Αραχωβιτικά - Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα

Αλιευτικό Καταφύγιο Αραχωβιτικών

Όλα Τα Σημεία Της Παραλίας

Τοπική Κοινότητα Αργυράς

Αργυρά - Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα

Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου

Δρέπανο - Γήπεδο Δρεπάνου

Τοπική Κοινότητα Ελικίστρας

Ρωμάνου - Παλιό Δημοτικό Σχολείο Ρωμάνου & Προαύλιο Εκκλησίας Ρωμάνου Πέτρου & Παύλου

Ελίκιστρα - Κεντρική Πλατεία & Γήπεδο Ελικίστρας

Καρυά - Εκκλησία Αγ. Τριάδας

Ρυάκι - Κεντρικός Δρόμος Του Οικισμού Με Διασταύρωση (Πλησίον Εργοστασίου Κων/νου Κατρίβεση)

Πουρναρόκαστρο - Κεντρική Πλατεία (Σταυροπήο)

Τοπική Κοινότητα Θέας

Οικισμός Θέας - Κεντρική Πλατεία

Οικισμός Παυλοκάστρο - Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου

Οικισμός Λυγιές - Βόλα - Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου

Τοπική Κοινότητα Θεριανού

Θεριανό - Πλατεία Προφήτη Ηλία

Πλατεία Παιδικής Χαράς

Συνοικισμός Κανελλαίικα - Χώρος Μπροστά Από CoffeBrands

Συνοικισμός Κοκκοταΐικα - Προαύλιο Αγ. Στεφάνου

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας

Κάτω Καλλιθέα - Η Κεντρική Πλατεία Πλησίον Ι.Ν. Αγ. Τριάδος & Στο Τέρμα Του Αστικού Λεωφορείου

Άνω Καλλιθέα - Χώρος Δίπλα Από Το Υπό Ανέγερση Δημοτικό Κτίριο (Γραφείο)

Τοπική Κοινότητα Κάτω Καστριστίου

Κάτω Καστρίτσι - Προαύλιο της Εκκλησίας της Υπαπαντής

Γήπεδο Κ. Καστρίτσιου

Κοινοτικό Γραφείο

Γήπεδο Πανεπιστημίου

Τοπική Κοινότητα Κρήνης

Κρήνη - Προαύλιο Εκκλησίας Αγ. Αθανασίου

Κεντρική Πλατεία

Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου Κρήνης

Τοπική Κοινότητα Μονοδενδρίου

Μονοδένδρι - Όλα τα σημεία της Παραλίας

Τοπική Κοινότητα Πετρωτού

Οικισμός Μαυρομάνδηλας - Προαύλιος Χώρος Νηπιαγωγείου Μαυρομάνδηλας

Οικισμός Αγ. Παρασκευής (Τοπολόβα) - Πλατεία Του Οικισμού Αγ. Παρασκευής (Τοπολόβα)

Οικισμός Πετρωτού (Βαλατούνας) - Προαύλιος Χώρος Της Εκκλησίας Του Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων

Τοπική Κοινότητα Πιτίτσας

Πιτίτσα - Δημοτικό Σχολείο Πιτίτσας

Κεντρική Πλατεία Του Χωριού

Τοπική Κοινότητα Πλατανίου

Πλατάνου - Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής

Σύμβολη Των Αγ. Παρασκευής & Αγ. Νικολάου (Πλησίον Γέφυρας Στη Θέση Μπράνη)

Τοπική Κοινότητα Ροιτικών

Ροιτικά - Γήπεδο Μπάσκετ Ροιτικών

Όλα τα σημεία της Παραλίας

Τοπική Κοινότητα Σελλών

Σέλλα - Ι.Ν. Αγίου Νικολάου

Τοπική Κοινότητα Σουλίου

Νέο Σούλι - Προαύλιος Χώρος Δημοτικού Σχολείου

Οικισμός Κεφαλόβρυσο - Πλατεία Οικισμού

Οικισμός Παναγίας - Πλατεία Οικισμού

Οικισμός Αγ. Ιωάννη - Πλατεία Εκκλησίας Αγ. Ιωάννη

Οικισμός Μιντζέικα - Καφενείο Μιντζά

Τοπική Κοινότητα Ψαθοπύργου

Ψαθόπυργος - Όλα Τα Σημεία Της Παραλίας

Αλιευτικό Καταφύγιο Ψαθοπύργου

Ροδίνη - Όλα Τα Σημεία Της Παραλίας

Τοπική Κοινότητα Μοίρα

Λατσεϊκα - Θέση Ράχη Αγγελόπουλου

Γκοτσεϊκα - Εκκλησία Αγ. Γιάννης

Άνω Μοίρα - Εκκλησία Αγ. Νεκτάριος

Ζουμπάτα - Θέση Πηγή

Τοπική Κοινότητα Καμινίων

Καμίνια - Ι.Ν. Άγιος Κοσμάς Ο Αιτωλός

Τοπική Κοινότητα Τσουκαλεΐκων

Τσουκαλεΐκα - Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπου

Τοπική Κοινότητα Κρυσταλλοβρύσης

Κρυσταλλοβρύση - Προαύλιος Χώρος Ι.Ν. Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Εκκλησία

* Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τα σημεία συγκέντρωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ανά περιοχή και για οδηγίες προφύλαξης, στην ιστοσελίδα Δήμου Πατρέων