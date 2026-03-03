Αγρίνιο: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 61χρονο οδηγό μοτοσικλέτας

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ στο Αγρίνιο, με θύμα έναν 61χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο.

Ειδικότερα, 61χρονος ημεδαπός άνδρας οδηγώντας μοτοσικλέτα, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο αύλακα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 61χρονου οδηγού.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.