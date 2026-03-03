Έρχονται πρόστιμα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων -Πότε θα σταλούν τα νέα «ραβασάκια» στους παραβάτες οδηγούς

Ξεπεράστηκαν όλα τα προβλάματα και θα αποσταλούν οι ποινές στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που «πιάστηκαν» στις πρώτες τρεις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

Μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου θα ξεκινήσει σύμφωνα με πληροφορίες του η αποστολή των προστίμων σε εκατοντάδες χιλιάδες παραβάτες ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι τα κινούν παράνομα καθώς δεν έχουν εξοφλήσει τα Τέλη κυκλοφορίας και δεν έχουν κάποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ!

Το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί και είχε ουσιαστικά «κολλήσει» την αποστολή των προστίμων είχε να κάνει με την φόρμα που έπρεπε να ετοιμαστεί η οποία θα ξεκαθαρίζει γιατί επιβλήθηκε το πρόστιμο και πότε το όχημα «πιάστηκε» στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να είναι ανασφάλιστο ή ο ιδιοκτήτης του να μην έχει εξοφλήσει τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας.

Το θέμα μπορεί να ακούγεται εύκολο στην επίλυση ωστόσο όταν έχεις να κάνεις με διαφορετικές Υπηρεσίες του Δημοσίου τα πράγματα περιπλέκονται με αποτέλεσμα η γραφειοκρατία να «παγώνει» όλες τις διαδικασίες.

Πλέον η επιστολή και το κείμενο που θα αποστέλλεται στους παραβάτες ιδιοκτήτες οχημάτων είναι έτοιμο και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί η αποστολή εκατοντάδων χιλιάδων προστίμων!

Να υπενθυμίσουμε ότι κατά την τρίτη κατά σειρά ηλεκτρονική διασταύρωση η Πολιτεία απέστειλε 80.429 ειδοποιητήρια σε ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους εκ των οποίων τα 66.702 ειδοποιητήρια αφορούν σε μη συμμόρφωση ασφάλισης, με τα 61.317 ειδοποιητήρια να απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα και τα 5.385 σε νομικά πρόσωπα.

Επίσης 13.727 ειδοποιητήρια αφορούσαν σε μη καταβολή τελών κυκλοφορίας, εκ των οποίων 12.798 απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα και 929 σε νομικά πρόσωπα.

Οι προηγούμενες δύο ηλεκτρονικές διασταυρώσεις αποκάλυψαν 405.000 ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι έχουν «ξεχάσει» να πληρώσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας των οχημάτων ή τα κινούσαν με ληγμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Σε ό,τι αφορά στις ειδοποιήσεις, όπως και τις προηγούμενες φορές, οι πολίτες και οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων ενημερώνονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που τηρούνται στα μητρώα του Δημοσίου. Οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) λαμβάνουν SMS και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ οι υπόλοιποι ενημερώνονται με email από την ΑΑΔΕ. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τους παραπάνω τρόπους, οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου.

Που θα δείτε αν σας έχει επιβληθεί πρόστιμο;

Με ελάχιστα κλικ μπορούν όλοι οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών ή άλλων οχημάτων να διαπιστώσουν αν περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρωτικών ελέγχων. Μέσω του Gov.gr και ειδικότερα στην ενότητα «Περιουσία και Φορολογία» και στην συνέχεια «Οχήματα» και τέλος «Διασταυρωτικοί έλεγχοι Οχημάτων» ο εκάστοτε ιδιοκτήτης οχήματος συνδέεται με το ΑΦΜ του και αυτομάτως το σύστημα τον μεταφέρει σε άλλη ενότητα με τον τίτλο «Οι Ειδοποιήσεις μου».

Στις «Ειδοποιήσεις» ο χρήστης ενημερώνεται αν περιλαμβάνονται στους παραβάτες βεβαιώνοντας το όχημα της παράβασης (αριθμός κυκλοφορίας) αλλά και τον τύπο της Ειδοποίησης (ανασφάλιστο, Τέλη Κυκλοφορίας ή ΚΤΕΟ).

Oι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα ένστασης εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση, υποβαλλόμενη ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης. Κατά την εξέταση της ένστασης, ελέγχεται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας αν εξακολουθούν να υφίστανται οι προϋποθέσεις μη συμμόρφωσης – σε περίπτωση συμμόρφωσης, η ένσταση γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή.

Ποια είναι τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα κυμαίνονται σε 250 ευρώ για δίκυκλα, σε 500 ευρώ για αυτοκίνητα και σε 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά.

Για απλήρωτα Τέλη Κυκλοφορίας το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι ίσο με το ύψος των Τελών Κυκλοφορίας.

Το πρόστιμο για ΚΤΕΟ σύμφωνα με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μειώθηκε από τα 400 ευρώ στα 150 ευρώ αλλά προστέθηκε και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

