Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 3/3/2026

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡ. ΔΕΛΑΛΗ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΛΑΛΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΗΡΑ ΑΝΤΩΝ. ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧ. ΔΕΛΑΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΕΥΓΕΝΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ( χήρα) ΚΩΝ. ΚΑΛΑΠΟΔΗ
ΕΤΩΝ 93
Κηδεύουμε την Τρίτη 3 -3-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚ. ΤΟΓΙΑ
(ΕΤΩΝ 83)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΔΑΝΑΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΥΝΤΑ
(ΕΤΩΝ 83)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ (ΛΟΠΕΣΙ) ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙA ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΖΩΗ ΜΠΟΥΝΤΑ, ΕΛΕΝΗ & ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΝΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΒΛΑΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-----------
