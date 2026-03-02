Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 3/3/2026

Back to Top
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡ. ΔΕΛΑΛΗ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΛΑΛΗ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΗΡΑ ΑΝΤΩΝ. ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧ. ΔΕΛΑΛΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΕΥΓΕΝΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ( χήρα) ΚΩΝ. ΚΑΛΑΠΟΔΗ
ΕΤΩΝ 93

Κηδεύουμε την Τρίτη 3 -3-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚ. ΤΟΓΙΑ

(ΕΤΩΝ 83)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΔΑΝΑΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΥΝΤΑ

(ΕΤΩΝ 83)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ (ΛΟΠΕΣΙ) ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙA ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΖΩΗ ΜΠΟΥΝΤΑ, ΕΛΕΝΗ & ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΝΤΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΒΛΑΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-----------

