Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 2/3/2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ 

ΣΟΦΙΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ  

ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026  ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚNΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ,

ΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΜΑΤΖΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΡΗΣ, ΣΟΦΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ                      

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΕΡΟΛΥΜΟ

ΕΤΩΝ 80

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 3 ΠΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ   

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΒΕΝΕΤΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΝΙΚΗ,

ΕΙΡΗΝΗ & ΧΑΡΗΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ                            ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ. ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΤΩΝ 73
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΝΤΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------------------

Info